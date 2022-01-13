В Украине отремонтируют и модернизируют фрегат «Гетман Сагайдачный": заключен контракт

Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения" (ОПЦК) заключило государственный контракт на ремонт и модернизацию флагманского корабля Военно-морских сил вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром".

Фото: Укроборонпром

В конце 2021 года ГП ОПЦК, которое входит в состав Укроборонпрома заключило с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", который является флагманом ВМС Украины.

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации.

Директор-генеральный конструктор ГП ОПЦК Вадим Борисов отметил, что работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины.

Поэтому, как рассказал Борисов, для успешной реализации проекта ОПЦК кооперируется с другими украинскими предприятиями, такими, как "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", ГП "Николаевский судостроительный завод" и другие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что выполнит ли запад требования РФ и что потребует взамен. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что именно в ключевых вопросах к согласию стороны не пришли, и это плохо. А вот положительные сдвиги наблюдались в решении второстепенных вопросов. Что могут в ответ потребовать от РФ? Какие выводы можно сделать на данном этапе переговорного процесса? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

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