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В Украине отремонтируют и модернизируют фрегат «Гетман Сагайдачный": заключен контракт

В конце 2021 года ГП ОПЦК заключило контракт с МО Украины на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на флагмане ВМС Украины

сегодня, 17:51
Автор:

Денис Подставной
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Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения" (ОПЦК) заключило государственный контракт на ремонт и модернизацию флагманского корабля Военно-морских сил вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром". 

В Украине отремонтируют и модернизируют фрегат «Гетман Сагайдачный": заключен контракт

Фото: Укроборонпром

В конце 2021 года ГП ОПЦК, которое входит в состав Укроборонпрома заключило с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", который является флагманом ВМС Украины. 

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации.

Директор-генеральный конструктор ГП ОПЦК Вадим Борисов отметил, что работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины.

Поэтому, как рассказал Борисов, для успешной реализации проекта ОПЦК кооперируется с другими украинскими предприятиями, такими, как "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", ГП "Николаевский судостроительный завод" и другие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что выполнит ли запад требования РФ и что потребует взамен. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что именно в ключевых вопросах к согласию стороны не пришли, и это плохо. А вот положительные сдвиги наблюдались в решении второстепенных вопросов. Что могут в ответ потребовать от РФ? Какие выводы можно сделать на данном этапе переговорного процесса? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Европа находится ближе всего к войне за последние 30 лет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши во время третьего раунда дипломатии на этой неделе, направленного на разрядку напряженности из-за требования России никогда не позволить Украине присоединиться к НАТО.


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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/news/dp-dpck-uklav-derzavnii-kontrakt-na-remont-i-modernizaciyu-fregata-getman-sagaidacnii
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