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Главная Новости Оборона 2021 В ООС рассказали о последних потерях украинских войск на Донбассе
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В ООС рассказали о последних потерях украинских войск на Донбассе

Сегодня, несмотря на обстрелы российских войск потерь в украинских воинов нет, в отличие от 8 июля

сегодня, 19:42
Автор:

Андрей Ройко

В прессслужба Министерства обороны Украины сообщили об оперативной ситуации на фронте по данным на вечер 9 июля. В этот день от начала суток зафиксировано 6 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вблизи Зайцево, Невельского, Новотишковского и Песок. Враг обстреливал украинских воинов из артиллерии, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. К счастью потерь и раненых в украинских вооруженных силах за этот день не было. В отличие от 8 июля, когда врагом был 11 раз нарушен режим прекращения огня. Пески, Марьинка, Опытное, Новозвановка, Невельское, Крымское, Причепиливское, Водяное — вот география российских обстрелов. Причем Водяное на Приазовье враг обстреливал дважды — гранатометами, крупногабаритными пулеметами и стрелковым оружием, а Пески — вообще трижды.

В ООС рассказали о последних потерях украинских войск на Донбассе

Украинская артиллерия ведет огонь в зоне ООС, фото facebook.com/pressjfo.news

Вследствие огня русских наемников вчера был смертельно ранен военный из состава Объединенных сил. Еще один украинский воин получил пулевое ранение, а его состояние здоровья было удовлетворительное.

В ответ украинские войска несколько раз открывали огонь по российским формированиям.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — сообщили в Минобороны.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными, заверили в Минобороны. За последнее время пиротехнические расчеты ДСНС Украины также разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов, а в зоне ООС артиллерийские подразделения соревновались на ловкость артстрельб во время учений.

Также, ранее в Минобороны Украины рассказали, когда ожидают обострения войны с Россией.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/09/zvedennya-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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