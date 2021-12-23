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Украинским военным передали капитально отремонтированный истребитель МиГ-29 (ФОТО)

На обновленный МиГ-29 предоставили двухлетнюю гарантию

23 декабря 2021, 17:10
Автор:

Денис Подставной
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Воздушным силам ВСУ передали восстановленный истребитель. Об этом сообщается на официальной странице Государственного концерна "Укроборонпром". 

Украинским военным передали капитально отремонтированный истребитель МиГ-29 (ФОТО)

Отремонтированный МиГ-29. Фото: Укроборонпром

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", которое входит в состав Укроборонпрома отремонтировало многоцелевой истребитель МиГ-29. 

Во время капитального ремонта специалисты восстановили аэродинамические характеристики самолета, топливные баки и баки-кессоны, гидравлическую, топливную и воздушную системы и тому подобное. Отмечается, что ремонт был проведен за оборотные средства предприятия.

Благодаря выполненным работам был обеспечен межремонтный ресурс в 700 часов налета в течение восьми лет эксплуатации, а также возможность его продления. На обновленное воздушное судно была предоставлена двухлетняя гарантия. 

Самолет передали заказчику после проведения успешных испытательных полетов. 

Украинским военным передали капитально отремонтированный истребитель МиГ-29 (ФОТО) - фото 2

Фото: Укроборонпром 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что военный учет для женщин в Украине стал обязательным. Женщинам сотен профессий придется стать на обязательный учет военнообязанных. Украинкам дадут ровно год, чтобы стать на военный учет. Сообщается, что это будет касаться, по предварительным подсчетам, более тридцати миллионов женщин.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине завершили строительство образца нового самолета Ан-178, который предназначен для прохождения лётных сертификационных испытаний. В настоящее время уже заканчивается отработка всех систем. Кроме того, воздушное судно, которое предназначено для украинских военных также строится согласно графику. Уже построен планер, а подняться в воздух летательный аппарат сможет уже в первой половине следующего года. 


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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/news/lvivski-aviaremontniki-peredali-povitryanim-silam-zsu-vidnovlenii-litak-mig-29
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