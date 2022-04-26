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Главная Новости Оборона 2021 Украинские военные уничтожили бронетехнику оккупантов на Изюмском направлении (ВИДЕО)
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Украинские военные уничтожили бронетехнику оккупантов на Изюмском направлении (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили вражескую технику из ПТРК

сегодня, 13:32
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов и их бронетехнику. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украинские военные уничтожили бронетехнику оккупантов на Изюмском направлении (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины показали видео на котором запечатлено, как с помощью противотанкового ракетного комплекса они уничтожают бронетехнику противника. По информации СтратКома, видео было снято в Харьковской области. 

"Изюмское направление. Украинские воины продолжают уничтожать российских кафиров. "Украинское сафари 2.0" продолжается", — пишет  Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россия напала на Украину: какие из стран больше всего помогли Киеву в первый месяц вторжения. Если оценивать соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) стран к размеру их помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, лидер – Эстония. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Пушилин уже заявляет, что одного выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей россиянам мало. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Государственный аппарат будущего: что и как нужно изменить в Украине. Эксперты рассказали, как именно в Украине нужно реформировать госаппарат и провести чистки среди чиновников. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Маск покупает Twitter: что это значит и к чему может привести. Что будет с Twitter и зачем Маску социальная сеть: рассказали эксперты. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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