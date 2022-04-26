Украинские военные уничтожили бронетехнику оккупантов на Изюмском направлении (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов и их бронетехнику. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Защитники Украины показали видео на котором запечатлено, как с помощью противотанкового ракетного комплекса они уничтожают бронетехнику противника. По информации СтратКома, видео было снято в Харьковской области.

"Изюмское направление. Украинские воины продолжают уничтожать российских кафиров. "Украинское сафари 2.0" продолжается", — пишет Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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