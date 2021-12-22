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Украинские военные провели боевые стрельбы с Javelin на Донбассе: как это было (ВИДЕО)

На Донбассе впервые прошли боевые стрельбы с американских противотанковых комплексов Javelіn

22 декабря 2021, 17:55
Автор:

Денис Подставной
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Украинские военные провели боевые стрельбы с американских противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщает телеканал Дом. 

Украинские военные провели боевые стрельбы с Javelin на Донбассе: как это было (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников.

По информации СМИ, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы с комплексов Javelіn. Отмечается, что  на вооружении Вооружённых сил Украины в настоящее время находится почти 100 таких установок, а также имеется около 500 ракет к ним. 

Их могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.

Для справки: FGM-148 Javelin является американским переносным противотанковым ракетным комплексом. Он может уничтожать вражескую технику на расстоянии до пяти километров. После проведения пуска ракета сама наводится на цель и может поражать её в наиболее уязвимые места, например в крышу башни танка. 

Журналисты опубликовали видео со стрельб в социальной сети Facebook. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что одна их стран ЕС выступила за предоставление Украине оружия для обороны. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что страны ЕС должны последовать примеру США в вопросе продажи оружия Украине. По мнению Пабрикса, заведомо есть проигрышной стратегия, когда делается ставка на то, чтобы успокоить агрессора, попытаться с ним договориться, вместо того, чтобы пытаться указать ему на его место, помочь потенциальной жертве противостоять этому самому агрессору.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые из Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD) заявили в среду, 22 декабря, что хотя нужны дополнительные исследования, данные из Южной Африки говорят о положительных результатах и спаде волны нового штамма.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1356800378084802
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