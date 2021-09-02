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Украинские конструкторы в рекордные сроки разработали достойную замену устаревшему УАЗу

Украинские автоконструкторы изготовили образец нового армейского внедорожника "Сайгак"

сегодня, 11:34
Автор:

Лилия Боровая

Украинские конструкторы в рекордные сроки разработали достойную замену устаревшему УАЗу

Внедорожник "Сайгак", фото: сайт КПП "Украинская бронетехника"

Украинские автомобильные конструкторы в сжатые сроки разработали модель армейского внедорожника под рабочим названием "Сайгак", которая в будущем сможет эксплуатироваться в зоне проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника".

"Сайгак" разработан "Украинской бронетехникой" в партнерстве с чешской компанией "Glomex", которая достаточно давно зарекомендовала себя на рынке как надежный поставщик спецмашин в страны Восточной Европы.

Первые образцы нового армейского внедорожника уже собраны, и они, по словам конструкторов, полностью соответствуют стандартам НАТО. Сейчас на предприятии ожидают проведения государственных испытаний автомобиля Министерством обороны.

"Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет — Минобороны их до сих пор не предоставило. Однако мы готовы выходить на государственные испытания", — отметил генеральный директор" Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Внедорожники "Сайгак", по прогнозам экспертов, пригодятся не только армейцам, но и служащим Нацгвардии, ГПСУ и ГСЧС.

Напомним, что в Ивано-Франковской области служебная машина Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям стала участником дорожно-транспортного происшествия. В аварии пострадали шестеро пожарных.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине могут упасть цены на автомобильный транспорт и мотоциклы. Такие выводы эксперты сделали из-за вероятности обнуления в стране ввозной пошлины на импортные автомобили, что, в случае принятия данного решения,  снизит их стоимость примерно на 12%.


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Источник: https://ukrarmor.com/uk/news-uk/ukra%D1%97nska-bronetehnika-pershoyu-predstavila-avtomobil-po-dkr-sajgak/
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