Украина все-таки готовится: Резников запросил у США образцы афганского вооружения для ВСУ

Власти в Украине не показывают вид, что угроза, нависшая на российской-украинской границе более, чем серьезна, но прилагают все усилия для того, чтобы использовать каждую минуту для подготовки. Так министр обороны Украины Алексей Резников запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе того, которое ранее должно было отправлено в Афганистан, до того, как власть оказалась в руках талибов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет журнал "Foreign Policy" со ссылкой на украинского военного чиновника.

Джавелин. Фото: U.S. Department of defense

В частности, Украина хотела бы получить от США средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые должны стать щитом при бомбардировках и электромагнитных атаках.

Помимо этого, Киев хотел бы получить вертолеты Ми-17, которые есть в армии США.

В США пока не дали ответ украинской стороне, оценивая все риски от такого шага. При этом Пентагон составляет план, как реагировать в случае. Если Россия все-таки пойдет в атаку на Украину.

В то же время военные инструкторы США уже прибыли в Украину, чтобы понять, чего не хватает военно-воздушным силам ВСУ для выполнения свои функций в случае атаки со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" – власти Канады ответили отказом на предложение министра обороны Украины Алексея Резникова о расширении военной миссии в Украине. В Канаде считают, что такой шаг может спровоцировать на Кремль на новый виток агрессии. Ранее Резников предложил, чтобы дополнительные военные инструкторы Великобритании, США и Канады прибыли в восточные и южные регионы Украины.





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