Угроза российского вторжения: стало известно, какое оружие передаст Польша Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какие виды оборонительного вооружения может получить Украина. Об этом пишет издание Обозреватель.

Флаг Польши. Фото из открытых источников

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине разные виды ресурсов и предметы первой необходимости. Кроме того, в Варшаве хотят поддерживать украинцев оборонительным вооружением.

"Мы солидарны с нашими соседями, которым угрожает Россия. Но солидарности и слов сегодня мало. Сегодня их нужно воплотить в жизнь", — подчеркнул премьер-министр Польши.

Конкретные потребности Украины в оружии Матеуш Моравецкий будет обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о том, какие виды оборонного вооружения Польша может передать Украине, он сказал следующее: "боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы очень малой дальности Grom и различные типы беспилотников, которые также предназначены для обороны".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп прокомментировала создание трехстороннего союза и объяснила, почему Великобритания и Польша хотят объединиться с Украиной.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Разумков объяснил, почему указ президента о повышении зарплаты военным – только популизм. Экс-глава парламента считает, что инициатива повышения зарплаты военным должна поступать точно не от президента, потому что это не его полномочия.

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