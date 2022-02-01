logo

BTC/USD

38265.76

ETH/USD

2736.06

LTC/USD

109.47

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2021 Угроза российского вторжения: стало известно, какое оружие передаст Польша Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза российского вторжения: стало известно, какое оружие передаст Польша Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибудет в Киев с рабочим визитом 1 февраля

сегодня, 12:50
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какие виды оборонительного вооружения может получить Украина. Об этом пишет издание Обозреватель. 

Угроза российского вторжения: стало известно, какое оружие передаст Польша Украине

Флаг Польши. Фото из открытых источников

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине разные виды ресурсов и предметы первой необходимости. Кроме того, в Варшаве хотят поддерживать украинцев оборонительным вооружением.

"Мы солидарны с нашими соседями, которым угрожает Россия. Но солидарности и слов сегодня мало. Сегодня их нужно воплотить в жизнь", — подчеркнул премьер-министр Польши. 

Конкретные потребности Украины в оружии Матеуш Моравецкий будет обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о том, какие виды оборонного вооружения Польша может передать Украине, он сказал следующее: "боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы очень малой дальности Grom и различные типы беспилотников, которые также предназначены для обороны".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп прокомментировала создание трехстороннего союза и объяснила, почему Великобритания и Польша хотят объединиться с Украиной. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Разумков объяснил, почему указ президента о повышении зарплаты военным – только популизм. Экс-глава парламента считает, что инициатива повышения зарплаты военным должна поступать точно не от президента, потому что это не его полномочия. 

Читайте также о том, что россияне будут соревноваться без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине. Российская делегация в Пекин не может демонстрировать государственные эмблемы или символы. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/v-polshe-rasskazali-kakoe-vooruzhenie-peredadut-ukraine-iz-za-riska-agressii-rf.htm?_ga=2.116161734.1514353204.1643656992-378480563.1621947708&_gl=1*10qhe00*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzcxMDQ1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!