Угроза российского вторжения: Чехия может отправить своих солдат в Украину

В Чехии готовы рассмотреть возможность отправки военных в Украину в связи с угрозой возможного вторжения России. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает ТСН.

Морские пехотинцы Балтийского флота ВМС России - Reuters

Глава оборонного ведомства отметила, что наша страна является партнером Чехии и Североатлантического альянса. Поэтому в случае соответствующего запроса, Чехия готова рассмотреть возможность отправки своих солдат в Украину.

"Украина — наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советским владычеством. Украина заслуживает самостоятельно решать свою судьбу… Если Чехию попросят отправить солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине", — заявила Чернохова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что евродепутаты заверили Украину, что проведут работу с правительством ФРГ. Они пообещали, что приложат все усилия, чтобы убедить немецкое правительство прекратить саботаж поставок вооружения Украине и перестать подыгрывать России.

Сайт "Комментарии" писал о том, что закон о переходном периоде отозвали из Рады. Эксперты разобрались в настоящих причинах отзыва из Верховной Рады законопроекта.

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