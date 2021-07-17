Террористы из ЛДНР обустроили схроны со взрывчаткой возле Запорожского аэропорта и в центре Мелитополя

Служба безопасности Украины обнаружила и обезвредила четыре вражеских схрона с оружием в Запорожской и Одесской областях. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Содержимое одного из схронов, выявленного СБУ, фото https://ssu.gov.ua

Как стало известно украинским силовикам, один из тайников на территории Бердянского района боевики из т.н. ЛНР И ДНР сделали еще в 2014 году с целью организации диверсий. Тайник располагался в лесополосе рядом с одним из поселков района. В целом "уловом" правоохранителей стали 15 реактивных противотанковых гранат, 57 ручных гранат, взрывчатка и тротиловые шашки весом три кг, 1000 патронов к стрелковому оружию.





Второй схрон был оборудован сепаратистами в лесополосе вблизи аэродрома международного аэропорта в Запорожье. Сотрудники СБУ обнаружили в нем все необходимое оборудование для проведения взрывов: взрыватели, детонаторы, несколько противотанковых и ручных гранат, около 2000 патронов к стрелковому оружию.

Следующий тайник украинские силовики исследовали в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В нем были обнаружены корпуса гранат и почти триста патронов.





Также сотрудники СБУ неподалеку от Киевского шоссе в Одесской области обнаружили на днях уже четвертый схрон с оружием и боеприпасами. В нем также нашлись несколько противотанковых и ручных гранат, гранаты к подствольному гранатомету, несколько сотен различных патронов.

В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, — сообщили работники СБУ.

На днях сотрудники этой же спецслужбы обнаружили крупнейшую в Украине криптоферму, которая воровала электричество прямо на территории коммунального предприятия в Виннице.









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