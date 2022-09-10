США изготовят для Украины вооружение на сумму 1,2 млрд долларов

Министерство обороны США направило 1,2 миллиарда долларов на оборонные заказы для того, чтобы компенсировать вооружения и боеприпасы, ранее предоставленные Украине. На аналогичную сумму Пентагон заказал производство нового вооружения для снабжения силами обороны Украины Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заместителя министра обороны США Уильяма Лапланта.

украинские военные

По словам Лапланта, контракты с предприятиями оборонной промышленности уже реализуются. Среди них идет производство ПЗРК Stinger, противотанковых комплексов Javeline, РСЗО Himars.

В Пентагоне говорят, что эти заказы осуществляются для поддержания боеспособности самих США. Таким образом, военным частям компенсируют вооружение, которое ранее было передано Украине в качестве военной помощи.

Уильям Лаплант также добавил, что Пентагон заказал производство нового вооружения для Украины. На эти нужды направлена аналогичная сумма — 1,2 миллиарда долларов. За эти деньги, помимо прочего, изготовят 155-миллиметровые снаряды, беспилотники и военный транспорт.

Напомним, 8 сентября на немецкой военной базе Рамштайн состоялась пятая встреча министров обороны государств-союзников Украины. К чему в этом контексте нужно готовиться Украине и российскому агрессору? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам .

Как писали "Комментарии", ранее в Пентагоне опровергли ложь об уничтоженных россиянами РСЗО HIMARS.

В Минобороны Штатов похвалили украинских военных за то, что те, не имея ранее опыта использования систем HIMARS, теперь сражаются "с поразительной точностью" и эффективностью, оправдывая самые высокие ожидания.

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