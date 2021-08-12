СБУ начинает масштабные учения на востоке, людей просят не паниковать

В Донецкой и Луганской областях начинаются масштабные учения СБУ. Главная их задача – противодействие диверсионным и террористическим угрозам. Как информирует издание "Комментарии", об этом в Facebook сообщает 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

СБУ. Фото: inshaua.com

В сообщении говорится, что учения будут длиться около месяца. Также заявлено использование огнестрельного оружия и бронетехники. Украинские спецслужбы призывают жителей Донецкой и Луганской областей войти в положение и с пониманием отнестись к таким маневрам. Также, чтобы избежать недоразумений силовики просят людей, проживающих в районе проведения учений, иметь постоянно при себе документы для подтверждения личности, на случай проверки. В СБУ отмечают, что учения пройдут с максимальным приближением к боевым условиям, чтобы лучше отшлифовать тактику ведения боя.

Отметим, такие учения украинских спецслужб могут быть ответом на военные учения России, которые стартовали 9 августа. Уже традиционно Москва решила проводить учения фактически на границе с Украиной, а также в аннексированном Крыму. В Украине уже назвали эти учения очередной демонстрацией силы не только Киеву, но и всему западному миру, Москва снова стремится показать, что не слышит призывы цивилизованного мира и готова к дальнейшему накалыванию обстановки.

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