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Главная Новости Оборона 2021 СБУ начинает масштабные учения на востоке, людей просят не паниковать
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СБУ начинает масштабные учения на востоке, людей просят не паниковать

СБУ разворачивает бронетехнику: на Донбассе стартуют масштабные учения

сегодня, 19:55
Автор:

Кравцев Сергей

В Донецкой и Луганской областях начинаются масштабные учения СБУ. Главная их задача – противодействие диверсионным и террористическим угрозам. Как информирует издание "Комментарии", об этом в Facebook сообщает 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

СБУ начинает масштабные учения на востоке, людей просят не паниковать

СБУ. Фото: inshaua.com

В сообщении говорится, что учения будут длиться около месяца. Также заявлено использование огнестрельного оружия и бронетехники. Украинские спецслужбы призывают жителей Донецкой и Луганской областей войти в положение и с пониманием отнестись к таким маневрам. Также, чтобы избежать недоразумений силовики просят людей, проживающих в районе проведения учений, иметь постоянно при себе документы для подтверждения личности, на случай проверки. В СБУ отмечают, что учения пройдут с максимальным приближением к боевым условиям, чтобы лучше отшлифовать тактику ведения боя.

Отметим, такие учения украинских спецслужб могут быть ответом на военные учения России, которые стартовали 9 августа. Уже традиционно Москва решила проводить учения фактически на границе с Украиной, а также в аннексированном Крыму. В Украине уже назвали эти учения очередной демонстрацией силы не только Киеву, но и всему западному миру, Москва снова стремится показать, что не слышит призывы цивилизованного мира и готова к дальнейшему накалыванию обстановки.

Читайте также ранее на нашем портале – на крымском полигоне Опук 22 апреля 2021 года стартовали межвидовые учения армии РФ. Прошли очередные учения, который подтвердили готовность Кремля превратить Крым в военную базу России, напичканную всевозможным оружием.


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Источник: https://www.facebook.com/ssu.mariupol/posts/4437908796260387
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