Россия в декабре увеличила поставки боевой техники боевикам в ОРДЛО - разведка

В украинской разведке зафиксировали большое количество фактов поставки вооружения для террористов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Разведка зафиксировала увеличение поставки вооружения боевикам из России. Фото из открытых источников

"Командование Вооруженных Сил Российской Федерации в течение всего этого месяца продолжало наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, окупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов горючее, боевую технику, различное вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронного противостояния, беспилотники", — говорится в сообщении Минобороны.

В отчете разведчиков идет речь также о том, что все это обеспечение было ввезено под видом так называемых "гуманитарных конвоев".

"Также Россией было значительно увеличено количество поставки боевых бронированных машин. Речь идет как о новых, так и восстановленных или модернизированных на российских профильных предприятиях", — добавляют в ведомстве.

Также были зафиксированы факты, когда в службу в подразделениях противника привлекались кадровые российские военные и наемники с российским гражданством. Они нанимались в частности на должности разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

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