Разработчики показали, как будет выглядеть первый украинский военно-транспортный самолет

Государственное предприятие "Антонов" показало общественности самолет, который ровно год назад, 29 декабря, заказало государство, подписав контракт на изготовление первого военно-транспортного воздушного транспорта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ан-178-100Р – это самолет нового поколения, который может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Антонов".

Ан-178-100Р. Фото с сайта ГП " Антонов"

"Тогда год назад мало кто верил в то, что мы способны, в то, что мы готовы, и в то, что мы это сделаем. Сегодня мы подтверждаем не только способность, но и амбиции на новые контракты — контракты для ВСУ, для Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних дел.В этом году показатели производства ДК "Укроборонпром" выросли более чем на 20% в первую очередь благодаря авиастроению", – отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

На презентации самолета присутствовало все высшее военное руководство Украины. Им были представлены все технические способности разработки. Это один из трех самолетов, которые заказало год назад государство. В настоящее время начнутся испытания.

"Воздушные Силы долгих тридцать лет ждали первого борта для украинского войска. И приятно, что это будет самолет украинского производства – Ан-178! Впрочем, нам еще предстоит пройти непростой путь – подготовить летный состав, специалистов инженерно-авиационной службы, чтобы мы могли освоить этот самолет, обслуживать его и качественно выполнять боевые задания, — добавил Командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Справка: в создании Ан-178-100Р участвуют более 30 отечественных предприятий. У них было заказано 177 запчастей. Также комплектующие доставлялись из стран Европы, США и Канады.



Читайте также: Пограничники Украины получат почти 25 млн. долларов помощи от США











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!