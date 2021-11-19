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Пик концентрации войск у украинских границ может наступить уже в январе, – ГУР

В ГУР сообщают о попытках России к дестабилизации ситуации внутри Украины

сегодня, 08:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва проводит против Украины спецоперацию, развязка которой может произойти уже в январе следующего года. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Пик концентрации войск у украинских границ может наступить уже в январе, – ГУР

Кирилл Буданов. Фото: сайт Офиса президента

Глава ГУР отметил, план России прочитать наперед несложно. Кремль, как и раньше делает ставку на дестабилизацию внутри самой Украины, предпринимает попытки использовать разные нарративы. В этой связи митинги противников вакцинации и протесты других недовольных. Все это очень выгодно России. Череда кризисов также может возникнуть не без участия России. Тот же миграционный, экономический, энергетический кризисы. Все в сумме должно привести к появлению негативных настроений в самом обществе, к появлению возмущения политикой власти.

Что же касается концентрации российских войск на украинской границе, то Кирилл Буданов отметил, что Россия стягивает войска не только к самой границе с Украиной, о чем сигнализирует разведка, но и вдали от нее. Там тоже происходит необычное скопления военных и вооружения. В разведке считают, что такое скопление войск будет продолжаться и в дальнейшем. В итоге выйдет на пик в конце января.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о трёхуровневом плане Украины и западных союзников по защите украинской территории от гибридной российской агрессии. 

Также ранее издание "Комментарии" сообщало, что Путин намерен дать жесткий ответ НАТО в связи с расположением войск Альянса по периметру российской границы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rF7pfcqcLPw
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