ООС снова зафиксировали новые нарушения на Донбассе

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Валерия Ивлева
В течении прошлых суток боевики со стороны росийско-оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединённых сил (ООС).
Российская агрессия: снова 5 случаев нарушений режима прекращения огня (фотоиз открытых источников)
Вооруженные оккупационные формирования продолжают игнорировать договоренности, которых достигли в рамках Трехсторонней контактной группы.
Военнослужащие Объединённых сил и далее контролируют ситуацию и выполняют задачи по удержанию и отсечению вооруженной агрессии со стороны оккупантов.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" поделился тем, что Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год. "За" проголосовали 317 нардепов. В "Слуге народа", которая дала больше всего голосов, рассказали, почему поддержали закон, хоть и понимают, что до начала действия закона еще далеко.
А также аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский прогнозировал, что в ближайшее время цели России на Донбассе не изменяться.
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