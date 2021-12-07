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ООС снова зафиксировали новые нарушения на Донбассе

Боевики вели обстрелы из гранатометов, минометов и стрелкового оружия

сегодня, 10:35
Автор:

Валерия Ивлева
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В течении прошлых суток боевики со стороны росийско-оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых из  запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединённых сил (ООС).

ООС снова зафиксировали новые нарушения на Донбассе

Российская агрессия: снова 5 случаев нарушений режима прекращения огня (фотоиз открытых источников)

" В результате боевых действий потерь среди военнослужащих ООС нет. Украинские оборонцы отвечали обстрелам, не используя оружие, которое было запрещено при Минских соглашениях".

В сторону Песок наёмники обстреливали из подствольных гранатометов.
В Луганской области, в направлении Катериновки, оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной и Шумов враги применяли минометы калибра 82мм, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В Майорске противники вели бой из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вооруженные оккупационные формирования продолжают игнорировать договоренности, которых достигли в рамках Трехсторонней контактной группы.

Военнослужащие Объединённых сил и далее контролируют ситуацию и выполняют задачи по удержанию и отсечению вооруженной агрессии со стороны оккупантов.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" поделился тем, что Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год. "За" проголосовали 317 нардепов. В "Слуге народа", которая дала больше всего голосов, рассказали, почему поддержали закон, хоть и понимают, что до начала действия закона еще далеко. 

А также аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский прогнозировал, что в ближайшее время цели России на Донбассе не изменяться.




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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1253210951838185
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