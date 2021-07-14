Окончательная ликвидация «Укроборонпрома»: что будет с оборонной отраслью Украины

Во вторник, 13 июля, народные депутаты поддержали законопроект под номером 3822, который окончательно завершает реформирование госконцерна "Укрооборонпром". "Комментарии" попросили экспертов объяснить, зачем такие изменения были нужны (или нет). Также специалисты оценили шансы на то, что реформа предприятия поможет отечественной "оборонке".

Рада окончательно ликвидировала "Укроборонпром". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Свыше ста предприятий " Укроборонпрома " сгруппируют по принципу специализации"

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Влада Волошина, закон определяет особенности правового, экономического и организационного преобразования госконцерна в акционерное общество.

"С конца декабря 2020 года идет преобразование "Укроборонпрома" в холдинг. Управление и развитие, вся структура госконцерна должны соответствовать принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Это международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. На нее ориентирован серьезный бизнес во всем мире. Так хотят переформатировать и "Укроборонпром". Принятый 13 июля законопроект — один из этапов преобразования", — поясняет Влад Волошин.

Эксперт напоминает, что в конце мая был назначен новый набсовет "Укроборонпрома". Теперь принят закон, регулирующий, как далее будет проходить преобразование концерна.

"Теперь все государственные и казенные предприятия " Укроборонпрома " станут хозяйственными обществами. Их организационная форма и структура будет намного гибче, станет более соответствовать требованиям, которые сейчас определяет мировой рынок", — отмечает эксперт.

По его словам, свыше ста предприятий "Укроборонпрома" сгруппируют по принципу специализации: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, морские и авиаремонтные системы, спецэкспортеры.

"Каждая сфера — предприятия, которые специализируются по выпуску той или иной продукции. А система управления ими станет гораздо более эффективной, — уверяет Влад Волошин. — Реформа дает результат. За полугодие управления по новым принципам, масштабы производства предприятий Укроборонпрома возросли фактически на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ".

В частности, поясняет эксперт, производство и модернизация авиационной техники и оборудования увеличились на 44,6% (7,8 млрд грн), высокоточного вооружения боеприпасов — на 3,1 млрд грн.

"Это говорит о том, что направление преобразований "Укроборонпрома" выбрано правильное. Украина пытается выйти на мировой уровень торговли продукцией военно-промышленного комплекса. Потенциал есть. Теперь важно провести правильные преобразования. Что сейчас и происходит"", — резюмирует Волошин.

"Реформирование "Укроборонпрома" с ориентацией на лучший мировой опыт — правильный подход"

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко считает, что реформа "Укроборонпрома" назрела давно.

"Некоторые предприятия концерна пребывают на грани банкротства, есть задолженности по зарплате, трудности с производством вооружений, — отмечает он. — Тот подход, который продемонстрирован в реформировании концерна, правильный. Если посмотреть на международную (в частности, европейскую) практику, то в тех же Франции, Италии, Германии, Швейцарии компании по производству вооружения существуют в виде публичных акционерных обществ, где одним из основных акционеров остается государство. При этом разрешается вносить и покупать доли разным миноритарным акционерам. Всё это регулируется антимонопольным законодательством, находится под тщательным надзором государства. И дает эффект".

По словам Александра Мусиенко, ведущие мировые концерны, специализирующиеся на выпуске продукции военно-промышленного комплекса и с определенной долей государства (от 20 до 50%), как правило, прибыльны.

"Причем они производят не только вооружение, но и технологии двойных назначений, которые могут использоваться при производстве телевизоров, ноутбуков, мобильных телефонов, автооборудования, оборудования для самолетов, навигационных приборов, — перечисляет эксперт. — И всё это приносит солидную прибыль государству".

Потому, по мнению Мусиенко, реформирование "Укроборонпрома" с ориентацией на лучший мировой опыт — правильный подход. При этом он отмечает, что важно понимать: без финансовой помощи со стороны государства (госзаказ), без соответствующей дипломатической работы, без привлечения опытных менеджеров "Укроборонпрому" будет очень тяжело расширить рынки сбыта, выйти на новые рубежи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто может возглавить одно из стратегических предприятия "Укрооборонпрома". Подробности — в нашем материале.

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