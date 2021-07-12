На Николаевщине начались международные военные учения "Казацкая булава-2021"

Только в Украине закончились одни международные военные учения — "Си Бриз-2021", как сегодня, 12 июля, начались новые! На этот раз международные украино-британские военные учения "Казацкая булава-2021". В них примут участие более 2000 военнослужащих из пяти стран-партнеров и будет привлечено свыше 300 единиц боевой техники. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Военные учения "Казацкая булава-2021", фото из открытых источников

В Украину на учения прибыли военные из США, Канады, Великобритании и Швеции. Учения пройдут с 12 по 24 июля на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений, который располагается в Николаевской области. В частности, в учениях будут задействованы представители командования Сухопутных войск Украины и оперативного командования "Восток". В составе иностранцев в Украину прибыли командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.

"Совместные мероприятия подкрепляют наши общие ценности." — отметили в Министерстве обороны Украины.

По сценарию, совместный военный контингент стран-участников будет отражать вооруженное наступление условной страны-агрессора.

А вот международные антитеррористические военные учения "Си Бриз-2021", которые состоялись на прошлой неделе, стали рекордными по своему масштабу в Украине. Как уже рассказывали "Комментарии", в Одесскую и Николаевскую область съехались военные представители 30 стран мира, а сами военные маневры происходили в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, островах Змеиный и Первомайский, Кинбурнской косе и других прибрежных местах юга Украины.

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