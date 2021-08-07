На фронте снова потери: погиб один воин, второй - борется за жизнь

Украинская армия снова понесла потери. В зоне проведения ООС один украинский защитник погиб, еще один получил ранение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Восток".

Бойцы ВСУ. Фото: Dialog.ua

Несмотря на перемирие на Донбассе, о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский, российские наемники и боевики продолжают атаковать Вооружённые силы Украины. Они всячески нарушают те договоренности, которых ранее удалось достичь, чтобы уберечь жизни военных и мирных людей. Так, сегодня, 7 августа, вражеские войска, нарушая нормы Минских договоренностей, применили противотанковые управляемые ракеты по автокрану. Сообщается, что в это время автокран оказывал помощь местным жителям населенного пункта Пески по восстановлению инфраструктуры, разрушенной вследствие обстрела боевиками.

В следствии точного попадания один армеец, принимавший участие в ООС, погиб, второй воин, который получил ранение, на данный момент борется за жизнь. Его ранение — средней тяжести.

Есть информация о том, что после обстрела боевиков украинские военные дали жесткий ответ, открыв огонь на поражение. В группе "Восток" сообщают, что это очередное подтверждение того, что враг продолжает коварно обстреливать не только Вооружённые силы Украины, но и объекты инфраструктуры, где много гражданских людей. Два дня назад похожий обстрел был совершен в населённом пункте Красногоровка. Тогда противник применил противотанковые пушки. Цель была одна – попасть в жилой пятиэтажный дом.

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