logo
Русский Українська

BTC/USD

43500.29

ETH/USD

3096.70

LTC/USD

155.03

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Оборона 2021 На фронте снова потери: погиб один воин, второй - борется за жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

На фронте снова потери: погиб один воин, второй - борется за жизнь

Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен

сегодня, 18:03
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия снова понесла потери. В зоне проведения ООС один украинский защитник погиб, еще один получил ранение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Восток". 

На фронте снова потери: погиб один воин, второй - борется за жизнь

Бойцы ВСУ. Фото: Dialog.ua

Несмотря на перемирие на Донбассе, о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский, российские наемники и боевики продолжают атаковать Вооружённые силы Украины. Они всячески нарушают те договоренности, которых ранее удалось достичь, чтобы уберечь жизни военных и мирных людей. Так, сегодня, 7 августа, вражеские войска, нарушая нормы Минских договоренностей, применили противотанковые управляемые ракеты по автокрану. Сообщается, что в это время автокран оказывал помощь местным жителям населенного пункта Пески по восстановлению инфраструктуры, разрушенной вследствие обстрела боевиками. 

В следствии точного попадания один армеец, принимавший участие в ООС, погиб, второй воин, который получил ранение, на данный момент борется за жизнь. Его ранение — средней тяжести.

Есть информация о том, что после обстрела боевиков украинские военные дали жесткий ответ, открыв огонь на поражение. В группе "Восток" сообщают, что это очередное подтверждение того, что враг продолжает коварно обстреливать не только Вооружённые силы Украины, но и объекты инфраструктуры, где много гражданских людей. Два дня назад похожий обстрел был совершен в населённом пункте Красногоровка. Тогда противник применил противотанковые пушки. Цель была одна – попасть в жилой пятиэтажный дом.

Читайте также на портале "Комментарии" о том, что глава государства провел серьезные перестановки в силовом блоке, в частности, был назначен новый командующий ООС.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/otueast/posts/535581517867593
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ