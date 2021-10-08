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Минобороны приходится выплачивать вознаграждение военнослужащим ВСУ, экономя на топливе и премиях

На нужды армии не хватает более 7 миллиардов

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей

Для того, чтобы закрыть все потребности армии, которые есть на сегодняшний день Миниобороны не хватает 7,1 миллиарда гривен. Погасить задолженность в выплатах перед военнослужащими можно, если внести изменения в Госбюджет на 2021 год. Как передает издание "Комментарии", об этом стало известно во время доклада замминистра обороны Александра Носова в Верховной Раде, пишет "Укринформ".

Минобороны приходится выплачивать вознаграждение военнослужащим ВСУ, экономя на топливе и премиях

ВСУ Фото из открытых источников

В Минобороны уверяют, что денежное вознаграждение за сентябрь перечислено военным в полном объёме. Что же касается награды за участие в боевых действиях в зоне выполнения ООС, то на сегодняшний день выплаты прошли за август. Сложнее ситуация обстоит с выплатой единовременных вознаграждений. Здесь Минобороны не хватает 2 млрд 100 млн грн. Если будут внесены корректировки в госбюджет-2021, то тогда можно будет полностью погасить задолженность.

Носов добавил, в целом Минобороны по финансированию не хватает чуть больше 7 миллиардов гривен, а, если говорить конкретно, то 7,1 миллиард гривен.

Замминистра отметил, для того, чтобы как-то перекрывать расходы Миннобороны приходится забирать финансирование у одних направлений, перекрывая тем самым расходы на других направлениях. Так, для того, чтобы абсолютно все военнослужащие получили вознаграждение оборонному ведомству приходится экономить средства на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу МОУ.

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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3329684-na-nuzdy-armii-ne-hvataet-bolee-7-milliardov-zamglavy-mou.html
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