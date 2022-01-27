Кулеба рассказал, о возможном плане России по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга заявил, что Россия должна идти на уступки. Об этом пишет издание ТСН.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

По словам Кулебы, основной план Российской Федерации предполагает не только концентрацию войск, но и проведение кибератак, а также распространение дезинформации. Также он отметил, что это происходит уже в данный момент.

"Количество российских войск становится все больше, но мы считаем, что сейчас план России состоит в том, что использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, посеять панику и заставить нас идти на уступки. Наш главный приоритет – не позволить России реализовать ее основной план", — говорит Кулеба.

По словам главы МИД Украины, военная операция РФ против Украины – это то, что Кремль пока "держит в кармане".

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина, в отличие от России, выполняет взятые на себя обязательства по мирному урегулированию на Донбассе, а потому, по его словам, "сейчас не Украина должна идти на уступки, а Россия".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Эрдоган высказался о Крыме и напомнил Путину, что Турция тоже член НАТО. Президент Турции сообщил, что об изменении отношения к аннексии Крыма "не может быть и речи". Эрдоган подчеркнул, что по скольку Турция страна НАТО, то она выполнит все обязательства в случае вторжения России в Украину, однако при этом он не уточнил, о каких именно обязательствах идет речь.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба рассказал, пойдет ли Украина на прямые переговоры с главарями "Л/ДНР". Глава МИД считает, что Кремль пытается снять с себя ответственность за то, что происходит на Востоке Украины.

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