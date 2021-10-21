Командующий ССО: угроза вторжения РФ по прежнему существует

Украинская армия должна быть в полной боевой готовности, чтобы отразить атаки страны-агрессора не только со стороны оккупированного Донбасса и Крыма, но и со всех других направлений. Каждый регион Украины должен быть готов дать отпор врагу, если возникнет такая необходимость. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил командующий ССО Григорий Галаган, пишет "РБК-Украина".

Григорий Галаган. Фото: из открытых источников

Григорий Галаган отметил, что на сегодняшний день ССО – это главный род сил, который отвечает за подготовку и организацию движения сопротивления. По словам военнослужащего, у нас почти 130 районов по новому районированию, и до сих пор нет уверенности в том, что Российская Федерация не начнет наступление с какой-либо области, где сегодня нет военных действий. Готовность дать отпор оккупанту должна быть в каждой области. Именно поэтому вопрос организации сопротивления – это важная составляющая деятельности ССО.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Россия демонстративно срывает мирный процесс. Президент Украины Владимир Зеленский признал во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы, что ситуация на Донбассе обостряется, участились обстрелы, боевики и Россия не выполняют взятые на себя обязательства.





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