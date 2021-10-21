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Командующий ССО: угроза вторжения РФ по прежнему существует

Григорий Галаган считает, что нужно быть готовыми к вторжению России в каждой области

сегодня, 17:35
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия должна быть в полной боевой готовности, чтобы отразить атаки страны-агрессора не только со стороны оккупированного Донбасса и Крыма, но и со всех других направлений. Каждый регион Украины должен быть готов дать отпор врагу, если возникнет такая необходимость. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил командующий ССО Григорий Галаган, пишет "РБК-Украина". 

Командующий ССО: угроза вторжения РФ по прежнему существует

Григорий Галаган. Фото: из открытых источников

Григорий Галаган отметил, что на сегодняшний день ССО – это главный род сил, который отвечает за подготовку и организацию движения сопротивления. По словам военнослужащего, у нас почти 130 районов по новому районированию, и до сих пор нет уверенности в том, что Российская Федерация не начнет наступление с какой-либо области, где сегодня нет военных действий. Готовность дать отпор оккупанту должна быть в каждой области. Именно поэтому вопрос организации сопротивления – это важная составляющая деятельности ССО.

Читайте также на портале "Комментарии" — политолог Владимир Фесенко рассказал, какой сценарий может заставить Владимира Путина отказаться от идеи продолжения военных действий и согласиться на перемирие без выстрелов и смертей. Путин может быть сам заинтересован в том, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Россия демонстративно срывает мирный процесс. Президент Украины Владимир Зеленский признал во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы, что ситуация на Донбассе обостряется, участились обстрелы, боевики и Россия не выполняют взятые на себя обязательства. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nuzhno-gotovymi-vtorzheniyu-rossii-kazhdoy-1634820139.html
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