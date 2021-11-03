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Командующий ОС: подготовили оборонительную операцию – готовы к наступлению РФ

Александр Павлюк заявляет о готовности к новому обострению боевых действий на Донбассе и о возможности проведения контр-наступательной операции в ответ

сегодня, 11:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская армия в полной боевой готовности, потому может в любой момент приступить к обороне территории от агрессии со стороны врага. Как передает портал "Комментарии", об этом командующий ОС генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону.

Командующий ОС: подготовили оборонительную операцию – готовы к наступлению РФ

Александр Павлюк. Фото из открытых источников

По словам Александра Павлюка, ВСУ хорошо понимают, как ведет войну Россия, какие методы она использует, поэтому готова отразить любые атаки противника. Генерал-лейтенант подчеркнул, помимо стабилизационной операции уже отработана оборонительная операция. С войсками также отработаны маневры относительно возможности проведения контр-наступления. 

Павлюк подчеркнул, что официальный Киев выполняет тем договорённости, под которыми подписался. Когда принималось решение о перемирии, но все не считает боевиком "ДНР" и "ЛНР" самостоятельными в праве принятия тех или иных решений. Они полностью зависят от команд Кремля и выполняют их бесприкословно.

Командующий ОС также сообщил, что даже во время перемирия пророссийские боевики выполняют указания московских кураторов, пытаясь устраивать постоянные провокации с целью нанести максимальный урон украинской армии и подорвать боевой дух украинских защитников.

По мнению Александра Павлюка, Россия дает команды боевикам "ЛДНР" накалять обстановку на Донбассе лишь для того, чтобы заставить украинские власти пойти на прямой диалог с боевиками, сняв с себя ответственность за агрессию.

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Источник: https://uscc.org.ua/jf_commander_oleksandr_pavliuk/
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