Командующий ОС: подготовили оборонительную операцию – готовы к наступлению РФ

Украинская армия в полной боевой готовности, потому может в любой момент приступить к обороне территории от агрессии со стороны врага. Как передает портал "Комментарии", об этом командующий ОС генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону.

Александр Павлюк. Фото из открытых источников

По словам Александра Павлюка, ВСУ хорошо понимают, как ведет войну Россия, какие методы она использует, поэтому готова отразить любые атаки противника. Генерал-лейтенант подчеркнул, помимо стабилизационной операции уже отработана оборонительная операция. С войсками также отработаны маневры относительно возможности проведения контр-наступления.

Павлюк подчеркнул, что официальный Киев выполняет тем договорённости, под которыми подписался. Когда принималось решение о перемирии, но все не считает боевиком "ДНР" и "ЛНР" самостоятельными в праве принятия тех или иных решений. Они полностью зависят от команд Кремля и выполняют их бесприкословно.

Командующий ОС также сообщил, что даже во время перемирия пророссийские боевики выполняют указания московских кураторов, пытаясь устраивать постоянные провокации с целью нанести максимальный урон украинской армии и подорвать боевой дух украинских защитников.

По мнению Александра Павлюка, Россия дает команды боевикам "ЛДНР" накалять обстановку на Донбассе лишь для того, чтобы заставить украинские власти пойти на прямой диалог с боевиками, сняв с себя ответственность за агрессию.

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