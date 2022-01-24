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Командующий ООС назвал потенциальную дату нападения России на Украину

Широкомасштабное вторжение российских войск в Украину может начаться уже в следующем месяце

сегодня, 16:00
Автор:

Денис Подставной
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Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Александр Павлюк в интервью изданию The Times высказал свое мнение о том, когда Россия может начать широкомасштабное вторжение в Украину. 

Командующий ООС назвал потенциальную дату нападения России на Украину

Александр Павлюк. Фото из открытых источников

Как рассказал Павлюк, на военной базе в Попасной, которая расположена вблизи линии фронта, Российской Федерацией было размещено 54 боевых тактических группы, в том числе 36 баллистических ракет "Искандер". По данным командующего, некоторые из них находятся в зоне действия Киева.

Александр Павлюк отметил 20 февраля, как одну из потенциально-возможных дат для начала вторжения российских войск на территорию Украины. 

"Именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине, и 69-летний президент Путин, стремящийся остаться в хороших отношениях с Китаем, не желает запятнать это событие", — рассказал командующий ООС.  

Кроме того отмечается, что после 20 февраля завершаются совместные российско-белорусские учения на границе с нашей страной. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский экстренно собирает СНБОЭксперты проанализировали повестку заседания СНБО и рассказали, какие вопросы должны быть рассмотрены, а какие решения приняты в первую очередь.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Кремле успокаивают Запад и обещают не прекращать поставки газа ни при каких обстоятельствах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что Россия — надежный поставщик газа. Сообщения о прекращении поставок газа Москвой, спикер Путина назвал провокационными сообщениями.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/people-are-ready-to-tear-apart-russians-with-their-bare-hands-z9k6w50k8
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