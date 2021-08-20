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Главная Новости Оборона 2021 Если бы не было штурма Иловайска, сегодня Луганск был бы под контролем Украины, – Муженко
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Если бы не было штурма Иловайска, сегодня Луганск был бы под контролем Украины, – Муженко

Экс-начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 не было необходимости, по его словам, это была инициатива руководства МВД

сегодня, 13:35 comments1796
Автор:

Кравцев Сергей

Если бы не было инициативы МВД штурмовать Иловайск, то был бы освобождён Луганск. Следовательно, не было бы на сегодняшний день никакой структуры с названием "ЛНР". Как информирует издание "Комментарии", такое заявление в интервью газете "День" сделал бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

Если бы не было штурма Иловайска, сегодня Луганск был бы под контролем Украины, – Муженко

Виктор Муженко Фото: liga.net

По словам Муженко, он изначально высказывался против того, чтобы штурмовать Иловайск, тем более, чтобы это так тщательно освещалось в масс-медиа. Это было обычной операцией, значение которой слишком преувеличивалось. В планах тогда было наступать на Луганск. Не было задачи наступать на Иловайск. И, следовательно, если бы тогда никто не поменял план, то Луганск был бы освобождён. Мы сегодня не имели бы "ЛНР" и над Луганском бы развивался украинский флаг. Тогда военнослужащие заняли соответствующие высоты в Камброде и Луганск просматривался очень хорошо. 

Виктор Муженко отметил, единственное, почему Иловайск был важный – это потому что он был узлом связи и поставки с России техники, но не более этого. Достаточно было перерезать железную дорогу и тогда бы смысла в штурме Иловайска никакого не было. Муженко признался, что на 2014 году не было единой структуры командования, были добровольческие батальоны, которые не подчинялись Генштабу, Штабу АТО, тот же батальон МВД "Азов" первым зашёл в Иловайск. Именно из-за дезорганизации и отсутствия единого управленческого центра и произошла трагедия, которую сейчас называют "Иловайский котёл".

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Источник: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/persha-liniya-oborony
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Обсуждения

Юрий

сегодня, 16:43

Сейчас уже можно говорить. Да? Потому, что Аваков не у руля МВД. Аваков тогда наверное считал себя Наполеоном. Вот и получили Иловайск.

Виктор

сегодня, 16:38

А есть ли смысл в этой войне вообще????

Василий

сегодня, 16:23

Именно из-за дезорганизации и отсутствия единого управленческого центра и произошла трагедия, которую сейчас называют "Иловайский котёл". Источник: https://protect.comments.ua/news/2021/esli-by-ne-bylo-shturma-ilovayska-segodnya-lugansk-byl-by-pod-kontrolem-ukrainy-muzhenko-682382.html © Comments.ua Так зачем тогда говорить, что было бы если бы... Он же не взял ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на себя... и до сих пор никто не хочет ни за что отвечать от сюда и все проблемы

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