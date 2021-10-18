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Чем вооружена украинская армия - новинки выставки техники в Киеве

Военная техника вплотную приблизилась к рядовым украинцам на выставке передового вооружения в Киеве

сегодня, 16:35
Автор:

Елена Бурдейная

Современное вооружение и военная техника были показаны на выставке "Цифровое будущее армии", сообщает информагентство "АрмияInform".

Чем вооружена украинская армия - новинки выставки техники в Киеве

Выставка вооружения украинской армии - фото АрмияInform

Специализированное мероприятие проходило в Киеве с 13 до 17 октября 2021 г. Украинская армия демонстрировала свое военное оснащение: сверхточное оружие, бронетанковую технику, средства для разведки и радиолокации, роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты.

Сергей Рыжук, полковник Командование сил логистики ВСУ, сообщил, что армия показала на выставке около 30 образцов военной техники.

Ракетный комплекс "Нептун" — разработка ГП "Государственное киевское конструкторское бюро" Луч ". Комплекс состоит из 6 частей: командного пункта, пусковой установки, ракеты, зарядной машины, транспорта для перевозки, наземного оборудования. Он предназначен для поражения объектов на расстоянии 300 км благодаря системе наведения с GPS-коррекцией, действует при любой погоде и противостоит радиоэлектронному противодействию врагов.

Бронетранспортная техника представлена БТР-4Е, БТР-3ДА, БМП-1ТС и другими. БТР-4Е уже проверялся в боевых условиях на востоке Украины. Он развивает максимальную скорость 110 км/ч, оснащен двигателем мощностью 450 к.с. и мощным вооружением: автоматическими пушками, гранатометами, пулеметом, противотанковым ракетным комплексом.

ГП "Завод" Арсенал" показывал модернизированную зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4М. Установка оснащена радиолокационной станцией с цифровой антенной" Рокач-АС ". Украинские воины могут ее использовать для выявления дронов, которые российские боевики используют для авиаразведки.

Беспилотники представлены БПАК-СМ "Фурия", БПАК "Аист-100", беспилотником-коптером типа Windhover и другими. Беспилотник "Фурия", разработанный НПП "Атлон Авиа", с апреля 2021 г. уже принят на вооружение. Его используют для воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня. Разведывательный беспилотник "Аист" способен выполнять свои разведывательные функции даже при мощных умышленных радиолокационных помехах.

Выставка военной техники происходила на Михайловской площади и любой желающий мог подойти и вблизи рассмотреть все экспонаты. Андрей Таран, министр обороны Украины, отметил:

"Мы хотим открыть доступ гражданам к нашей современной технике и вооружению. Все видели технику на параде, но мы решили дать людям возможность увидеть эту технику изнутри... Военно-промышленный комплекс жив, он работает, и современные разработки мы испытываем и принимаем на вооружение" .

Издание "Комментарии" информировало своих читателей ранее о возможности получить от США систему противоракетной обороны "Железный купол" .



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/10/17/vistavka-ozbroennya-ta-vijskovoi-tehniki-pro-golovne/
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