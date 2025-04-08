В 2025 году Европа, вероятно, столкнется с беспрецедентным ростом расходов на оборону. Причиной этого может быть выход США из Североатлантического альянса или существенное сокращение их участия в оборонных инициативах НАТО. Такая перспектива вновь обрела актуальность после неожиданной инициативы бывшего президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине путем ограничения американской поддержки. Учитывая такие сигналы, Европа не может больше позволить себе оставаться в зависимости от гарантий Вашингтона. "Европа срочно нуждается в перевооружении", — говорится в отчете аналитического центра Bruegel, который также подчеркивает угрозу российской агрессии. В этом контексте страны ЕС, включая Германию, Францию, Польшу и государства Балтии, готовятся к новой эпохе расходов.

Как увеличатся расходы на оборону в странах Европы в 2025 году при новой политике США

Военные расходы России

Показателен масштабный рост военных расходов за последние годы самой России, экономика которой ныне функционирует в режиме военного времени. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), общие оборонные расходы РФ в 2024 году достигли 13,1 триллиона рублей, что эквивалентно 462 миллиардам долларов – больше, чем совокупные оборонные бюджеты всех стран Европы вместе взятых. Только за год эти расходы выросли на 42% в реальном выражении. Прогноз на 2025 год еще более тревожный: ожидается увеличение расходов до 15,6 триллиона рублей (свыше 7,5% ВВП и почти 40% всех федеральных расходов). Это свидетельствует о глубокой милитаризации российской экономики. Несмотря на разрушительное влияние на социальные и инфраструктурные сферы, Россия и дальше способна финансировать агрессивную войну — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Этот факт должен стать сигналом для Европы: пассивность будет стоить значительно дороже немедленного перевооружения.

Оборонные расходы стран НАТО и роль США

На фоне стремительного роста военных бюджетов России страны НАТО также активизировали свои инвестиции в оборону. Если в 2014 году только три государства Альянса – США, Великобритания и Греция – выполняли требование НАТО тратить не менее 2% ВВП на оборону, то в 2024 году эту планку преодолели уже 24 из 32 стран-членов. Активнее всего увеличивают расходы те страны, которые имеют общую границу с Россией, тогда как менее активные — географически далее.

В то же время США остаются безоговорочным лидером по абсолютным оборонным расходам. В 2024 году американский оборонный бюджет достиг 754,7 миллиарда долларов — почти вдвое больше, чем совокупные расходы всех других стран НАТО вместе взятых (430,1 миллиарда долларов). Несмотря на снижение расходов в процентном выражении к ВВП, США фактически инвестируют в свои вооруженные силы еще больше, чем 10 лет назад.

Приведенные данные свидетельствуют о ключевой роли Соединенных Штатов в системе евроатлантической безопасности. Хотя доля Европы и Канады в общих расходах НАТО выросла с 27,5% в 2014 году до 36,3% в 2024-м, именно США по-прежнему несут львиную долю финансовой нагрузки. Вторая по размеру оборонного бюджета страна — Германия тратит в 10 раз меньше Вашингтона. Это ярко иллюстрирует стратегическое неравновесие внутри Альянса и указывает на критическую потребность Европы наращивать собственные оборонительные возможности.

Великобритания

Первой страной, четко отреагировавшей на смену американской позиции, стала Великобритания. Премьер-министр Кир Стармер объявил о намерении повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году. Текущий уровень – 2,3%. Этот рост не только номинальный: он символизирует новый стратегический курс и служит примером для других государств. "Эти инвестиции позволят Великобритании укрепить свои позиции как одного из лидеров НАТО", — подчеркнул Стармер. Его встреча с Трампом в Вашингтоне лишь прибавила вес этим словам. Британское правительство готовится к долгосрочному повышению оборонных расходов, осознавая необходимость самостоятельного удержания безопасности на континенте.

Германия

Ситуация в Германии, локомотиве ЕС и третий по объему ВВП экономике мира значительно сложнее. Несмотря на наличие специального фонда в 100 миллиардов евро, объявленного после вторжения России в Украину, эти средства уже распределены. Страна сталкивается с правовыми барьерами, в частности, "долговым тормозом" — механизмом, ограничивающим возможность государства брать новые кредиты. Лидер ХДС Фридрих Мерц, вероятный последующий канцлер, не намерен немедленно отменять эти ограничения. В то же время, Германия имеет амбиции создать две дивизии для НАТО, однако текущий уровень военных сил остается далеким от этой цели. Как подсчитал аналитик Джек Аллен-Рейнольдс, для полного покрытия потенциального вакуума, который покинут США, европейцам придется тратить дополнительные 250 миллиардов евро ежегодно, что составляет 3,5% ВВП. В случае Германии это почти втрое больше, чем сейчас.

Польша и страны Балтии

Франция и Германия едва превышают порог в 2% ВВП на оборону, Польша, Эстония, Латвии и Литва уже значительно впереди. Так, военный бюджет Польши в 2025 году достиг 4,12% от ВВП, Эстонии – 3,43%, Латвии – 3,15%, Литве – 2,85%. Это демонстрирует политическую свободу и осознание реальной угрозы со стороны России. Эксперт ECFR Рафаэль Лосс отмечает: "Россия стремится расколоть НАТО и ЕС, чтобы использовать военное преимущество на европейском континенте". В то же время рост оборонных расходов может иметь положительный экономический эффект. Это и создание рабочих мест в регионах размещения воинских частей, и поддержка оборонной индустрии. Переориентация части автопрома на производство оборонной техники может сберечь десятки тысяч рабочих мест.

ЕС ищет пути повышения обороноспособности

Увеличение оборонных расходов в текущих условиях финансовой стагнации и социальной нагрузки в Европе выглядит как сложная задача. Но, как отмечают эксперты Bruegel, у ЕС есть возможности. Один из вариантов — создание нового оборонного фонда, подобного программе NextGenerationEU в объеме 750 миллиардов евро. Другой сценарий – выпуск специальных облигаций или создание "банка перевооружения". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поддерживает идею пересмотра фискальных правил ЕС, чтобы разрешить большие заимствования на нужды обороны. Это особенно важно для Польши, которая тратит более 4% ВВП на оборону и стремится достичь 5%.

Готова ли Европа к самостоятельности?

Новые геополитические реалии не оставляют Европе выбора. В случае окончательного ухода США от обязательств в рамках НАТО странам ЕС придется взять на себя полную ответственность за безопасность континента. Это потребует радикального пересмотра бюджетной политики, политической воли и солидарности. Как отмечает отчет аналитического центра Bruegel: "Чтобы заменить США, ЕС нужно выделить дополнительные 0,12% своего ВВП — вполне подъемная сумма". Но в случае полной потери военной поддержки США расходы вырастут в десятки раз. Сейчас Европа должна сделать выбор: либо развивать собственные оборонительные способности, либо остаться уязвимой в мире, где правила больше не гарантируют безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп прокомментировал введение пошлин против Европы. Он в истерической манере объяснил, почему Штаты ввели против Европы большие пошлины.