Defence City: новая инициатива для ОПК Украины или путь к коррупции во время войны

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Slava Kot
Оборонно-промышленный комплекс является ключевым элементом безопасности и выживания Украины во времена полномасштабной войны, особенно на фоне постоянных остановок поставок оружия от США. Власти пытаются создать благоприятные условия для развития ОПК, в частности, через пакет законопроектов Defence City. Однако предлагаемые изменения могут создавать множество новых препятствий. Что не так с Defence City, кого эти новации могут поддержать, а кого, напротив, оставить за бортом ОПК Украины.
Законопроекты Defence City могут навредить ОПК Украины. Фото из открытых источников
Как писали "Комментарии", потенциал развития отечественного военно-промышленного комплекса очень высок, но ему мешает немало препятствий. Одним из новых вызовов может стать инициатива Defence City, которая по идее должна улучшить ситуацию, а не наоборот.
В июне 2025 года Верховная Рада зарегистрировала пакет из четырех законопроектов, направленных на создание специального правового режима для отечественных производителей вооружения и военной техники.
Список законопроектов в Defence City:
Пакет законодательных инициатив подписали 130 народных депутатов, а одним из ключевых авторов стал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он призвал не медлить с принятием документов и настоял на их рассмотрении в первом чтении до середины июля.
Гетманцев также указал на ключевые изменения, которые, по его мнению, предлагает законопроект:
По словам Гетманцева, эти изменения преследуют цель создания благоприятной среды для развития украинского ОПК. Однако, несмотря на декларируемую цель, эксперты видят серьезные риски в законопроектах Defence City.
К примеру, законопроект №13420 предлагает масштабные налоговые льготы для предприятий, которые попадут в перечень предприятий ОПК и платформы Defence City. Однако это возможно при выполнении некоторых условий: 90% дохода в год нужно получать от поставок товаров и услуг в сфере обороны; иметь регистрацию в одном из регионов, нуждающихся в МО и не нарушать требований Минобороны, в частности, не иметь связи с РФ или не быть зарегистрированной в другой стране.
Таким образом, гиганты украинского самолетостроения, например ДП "Антонов" или "Мотор Сич", могут не соответствовать этим условиям, несмотря на стратегическую важность и наличие госконтрактов. Причина в том, что они могут иметь доход менее 90% на оборону. Действующая редакция законопроектов Defence City может полностью исключать изготовителей со смешанным портфелем, которых в Украине большинство. Это означает, что поддержку получит только узкий список игроков рынка, часть из которых может быть не самой эффективной.
В случае соответствия критериям Минобороны предприятие получает освобождение от налогов, а с ним и другие возможности, в частности продавать места работников своих предприятий в виде "бронирования". Как писали "Комментарии", такая "услуга" в Украине может стоить не менее 7000 долларов с человека.
Однако это могут быть мелочи по сравнению с возможностью не платить налоги, например, на прибыль предприятий. В этом случае придется доказывать реинвестирование средств в производство, но и здесь есть обходные пути. Одним из способов реинвестирования законопроектом предлагается покупка оборудования, применяемого в производстве. Это требование легко позволит вывести прибыль из Украины, достаточно создать за границей "свою" компанию и купить у нее оборудование по завышенным ценам, а "разницу" оставить на банковских счетах за границей.
Другой законопроект №13421 позволяет участникам перечня в упрощенном виде проходить таможенные процедуры, или же совсем обходиться без них, что может создавать дополнительные риски для контрабанды.
А законопроект №13422 предлагает выделять 50% налога на доходы физлиц, остающегося в бюджетах сельских, поселковых и городских общин, засчитывается в спецфонд общин, предназначенный для релокации предприятий ОПК. В то же время такие общины не платят в госбюджет реверсную дотацию. Таким образом, можно потратиться на строительство инфраструктуры для работы оборонных предприятий. Однако в этом случае существуют риски, что эти работы будут выполнять приближенные к местным или региональным властям компании.
Однако больше всего замечаний вызывает законопроект №13423, который изменяет положения Уголовного и Уголовного процессуального кодексов. В его рамках предлагается вслед за статьями 43 и 43-1, освобождающими от уголовной ответственности за защиту Украины и выполнение специальной задачи, сделать то же и при выполнении государственного оборонного заказа. Это создает риски на безнаказанность за коррупцию на сумму в 750 миллиардов гривен только в 2025 году.
Общественный антикоррупционный совет при Минобороны назвал такую норму "неприемлемой", ведь он открывает прямой путь к безнаказанности за злоупотребление.
По словам ветерана и общественного деятеля Юрия Гудыменко, этот документ невозможно спасти, и он "проект-громоотвод", созданный лишь для того, чтобы отвлечь внимание от проблем остальных проектов.
Кроме того, механизм включения в список резидентов Defence City выглядит как "ручной режим": Минобороны самостоятельно формирует список компаний, не имея четких и прозрачных алгоритмов. Дополнительно противоречивым является исключение предприятий, являющихся резидентами Дия.City. Несмотря на их заслуги во внедрении цифровых решений для фронта.
Такое решение выглядит нелогичным, особенно, если учесть, что многие компании из ИТ-сектора активно работают над дронами, системами наблюдения и логистическими платформами для армии.
Народный депутат Алексей Леонов, один из приверженцев идеи Defence City. По его словам, у Украины огромный потенциал собственного оборонного производства, но для его реализации нужно не только финансирование, но и условия. По его мнению, Defence City позволит создать такие условия, а также привлечь как внутренних, так и международных партнеров.
Леонов также считает, что Украина должна идти по пути так называемой "датской модели", когда международные партнеры закупают вооружение у украинских производителей. Для этого требуются налоговые стимулы, экспортные льготы и правовая защита. Однако он признает, что без доработки существующие проекты имеют недостатки, которые могут подорвать доверие к инициативе.
Центр противодействия коррупции (ЦПК) указывает на важные моменты в законопроекте, которые позволят:
6 рисков, которые несет принятие законопроектов Defence City от ЦПК:
Оборонные закупки в 2025 году могут достигнуть суммы в 750 млрд гривен, что вместе с возможностью избежать уголовного преследования резко обострят коррупционную ситуацию в сфере закупки оружия государством. И это при том, что "Комментарии" неоднократно писали о скандалах в МО Украины, связанных вокруг покупки оружия, активным участником которых является бывший главный антикоррупционер Артем Сытник.
Основным лоббистом Defence City стал Даниил Гетманцев. Однако еще одним из соавторов пакета законопроектов является глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, прямо поддержавший инициативу. Именно Арахамия мог быть лоббистом скандального концерна ЕДАПС.
Пока инициатива Defence City лишь декларирует благие намерения, чем создает эффективную модель стимулирования. Слишком многое зависит от толкований чиновников, а прозрачность принятия решений вызывает вопросы. Несмотря на льготы, рост производства и стратегическую переориентацию, внутри остается много системных рисков.
Главным вызовом следует избежать повторения "модели Укроборонпрома", которая годами оставалась замкнутой структурой с непрозрачным финансированием и ограниченным доступом для частных инициатив. Если Defence City пойдет по тому же пути, это может стать не ускорителем реформ, а их тормозом. Общественные организации призывают парламент не спешить с принятием и провести публичное обсуждение положений.