Defence City: новая инициатива для ОПК Украины или путь к коррупции во время войны

Оборонно-промышленный комплекс является ключевым элементом безопасности и выживания Украины во времена полномасштабной войны, особенно на фоне постоянных остановок поставок оружия от США. Власти пытаются создать благоприятные условия для развития ОПК, в частности, через пакет законопроектов Defence City. Однако предлагаемые изменения могут создавать множество новых препятствий. Что не так с Defence City, кого эти новации могут поддержать, а кого, напротив, оставить за бортом ОПК Украины.

Законопроекты Defence City могут навредить ОПК Украины. Фото из открытых источников

Как писали "Комментарии", потенциал развития отечественного военно-промышленного комплекса очень высок, но ему мешает немало препятствий. Одним из новых вызовов может стать инициатива Defence City, которая по идее должна улучшить ситуацию, а не наоборот.

Что предлагают законопроекты Defence City

В июне 2025 года Верховная Рада зарегистрировала пакет из четырех законопроектов, направленных на создание специального правового режима для отечественных производителей вооружения и военной техники.

Список законопроектов в Defence City:

1) №13420 "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса";

2) №13421 "Проект Закона о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса";

3) №13422 "Проект Закона о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса";

4) №13423 "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Пакет законодательных инициатив подписали 130 народных депутатов, а одним из ключевых авторов стал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он призвал не медлить с принятием документов и настоял на их рассмотрении в первом чтении до середины июля.

Гетманцев также указал на ключевые изменения, которые, по его мнению, предлагает законопроект:

— Создание специального перечня предприятий ОПК, которые будут резидентами Defence City. Формировать и вести его будет Министерство обороны Украины.

— Налоговые и таможенные льготы для участников этого перечня, в частности освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования и освобождения от уплаты земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога до 1 января 2036 года.

— Сохранение действующих налоговых преференций для предприятий ОПК, в частности освобождения от НДС, ускоренная амортизация, налоговые льготы для работников релокированных предприятий.

— Упрощение таможенных процедур и экспортного контроля для военных технологий.

— Дополнительные гарантии защиты предприятий в рамках уголовного процесса.

— Государственная поддержка релокации предприятий оборонной сферы.

— Возможность установления Нацбанком отдельных правил валютного контроля и валютных операций для предприятий из специального перечня.

По словам Гетманцева, эти изменения преследуют цель создания благоприятной среды для развития украинского ОПК. Однако, несмотря на декларируемую цель, эксперты видят серьезные риски в законопроектах Defence City.

В чем проблема законопроектов Defence City

К примеру, законопроект №13420 предлагает масштабные налоговые льготы для предприятий, которые попадут в перечень предприятий ОПК и платформы Defence City. Однако это возможно при выполнении некоторых условий: 90% дохода в год нужно получать от поставок товаров и услуг в сфере обороны; иметь регистрацию в одном из регионов, нуждающихся в МО и не нарушать требований Минобороны, в частности, не иметь связи с РФ или не быть зарегистрированной в другой стране.

Таким образом, гиганты украинского самолетостроения, например ДП "Антонов" или "Мотор Сич", могут не соответствовать этим условиям, несмотря на стратегическую важность и наличие госконтрактов. Причина в том, что они могут иметь доход менее 90% на оборону. Действующая редакция законопроектов Defence City может полностью исключать изготовителей со смешанным портфелем, которых в Украине большинство. Это означает, что поддержку получит только узкий список игроков рынка, часть из которых может быть не самой эффективной.

В случае соответствия критериям Минобороны предприятие получает освобождение от налогов, а с ним и другие возможности, в частности продавать места работников своих предприятий в виде "бронирования". Как писали "Комментарии", такая "услуга" в Украине может стоить не менее 7000 долларов с человека.

Однако это могут быть мелочи по сравнению с возможностью не платить налоги, например, на прибыль предприятий. В этом случае придется доказывать реинвестирование средств в производство, но и здесь есть обходные пути. Одним из способов реинвестирования законопроектом предлагается покупка оборудования, применяемого в производстве. Это требование легко позволит вывести прибыль из Украины, достаточно создать за границей "свою" компанию и купить у нее оборудование по завышенным ценам, а "разницу" оставить на банковских счетах за границей.

Другой законопроект №13421 позволяет участникам перечня в упрощенном виде проходить таможенные процедуры, или же совсем обходиться без них, что может создавать дополнительные риски для контрабанды.

А законопроект №13422 предлагает выделять 50% налога на доходы физлиц, остающегося в бюджетах сельских, поселковых и городских общин, засчитывается в спецфонд общин, предназначенный для релокации предприятий ОПК. В то же время такие общины не платят в госбюджет реверсную дотацию. Таким образом, можно потратиться на строительство инфраструктуры для работы оборонных предприятий. Однако в этом случае существуют риски, что эти работы будут выполнять приближенные к местным или региональным властям компании.

Однако больше всего замечаний вызывает законопроект №13423, который изменяет положения Уголовного и Уголовного процессуального кодексов. В его рамках предлагается вслед за статьями 43 и 43-1, освобождающими от уголовной ответственности за защиту Украины и выполнение специальной задачи, сделать то же и при выполнении государственного оборонного заказа. Это создает риски на безнаказанность за коррупцию на сумму в 750 миллиардов гривен только в 2025 году.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны назвал такую норму "неприемлемой", ведь он открывает прямой путь к безнаказанности за злоупотребление.

"В действующей редакции документ фактически предусматривает полное освобождение от уголовной ответственности – даже если правонарушения были доказаны", – говорится в официальном заявлении ГАР МОУ.

По словам ветерана и общественного деятеля Юрия Гудыменко, этот документ невозможно спасти, и он "проект-громоотвод", созданный лишь для того, чтобы отвлечь внимание от проблем остальных проектов.

"Это полный ад, с которым нельзя сделать ничего, кроме как выбросить его на свалку вместе с авторами", — отметил Гудыменко в своем Facebook.

Кроме того, механизм включения в список резидентов Defence City выглядит как "ручной режим": Минобороны самостоятельно формирует список компаний, не имея четких и прозрачных алгоритмов. Дополнительно противоречивым является исключение предприятий, являющихся резидентами Дия.City. Несмотря на их заслуги во внедрении цифровых решений для фронта.

"Удивило еще отсутствие метча с Дия.City, потому что теперь получается так, что государство строит второе подряд "сити", но между ними нет связи", — отмечает Юрий Гудыменко.

Такое решение выглядит нелогичным, особенно, если учесть, что многие компании из ИТ-сектора активно работают над дронами, системами наблюдения и логистическими платформами для армии.

Почему законопроекты Defence City стоит доработать

Народный депутат Алексей Леонов, один из приверженцев идеи Defence City. По его словам, у Украины огромный потенциал собственного оборонного производства, но для его реализации нужно не только финансирование, но и условия. По его мнению, Defence City позволит создать такие условия, а также привлечь как внутренних, так и международных партнеров.

"Сегодня мы имеем потенциал производства оружия более чем на 30 млрд долларов, но реализуем всего 9 млрд. Надо создать механизмы, которые сделают нас привлекательными для партнеров", — заявил депутат.

Леонов также считает, что Украина должна идти по пути так называемой "датской модели", когда международные партнеры закупают вооружение у украинских производителей. Для этого требуются налоговые стимулы, экспортные льготы и правовая защита. Однако он признает, что без доработки существующие проекты имеют недостатки, которые могут подорвать доверие к инициативе.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) указывает на важные моменты в законопроекте, которые позволят:

— Освободить от ответственности неблагополучных поставщиков оружия "задним числом": даже если правонарушение произошло до включения предприятия в перечень предприятий ОПК, но во время военного положения ответственность не наступает, если деяние было "выполнение контракта".

— Создать иммунитет для предприятий ОПК: юридические лица не подлежат уголовно-правовым мерам на протяжении всего срока пребывания в перечне Минобороны, даже если фактические обстоятельства нарушения возникли ранее.

— Ввести исключительный контроль Генпрокурора: только Генеральный прокурор может внести сведения в ЕРДР о таких правонарушениях, только он может санкционировать сообщения о подозрении, задержании, аресте, обыске, временном доступе, отстранении от должности и т.д. Любое ходатайство в суде рассматривается только после согласования с ним.

— Внедрить особый режим на годы вперед: такой режим будет действовать не только во время военного положения, а еще в течение трех лет после его завершения.

6 рисков, которые несет принятие законопроектов Defence City от ЦПК:

— Абсолютная концентрация возможностей в руках Генпрокурора и ручной режим привлечения к ответственности, политизирует все расследования злоупотреблений ОПК и нивелирует гарантии независимости следствия.

— Узаконение безнаказанности под прикрытием договора: предложенная модель позволяет признать "некриминальными" любые действия, если их исполнитель предоставит какие-либо доказательства, необходимые для оборонного заказа. К примеру, закупка оборудования в разы дороже рынка, с выводом части средств на подконтрольные фирмы даже с очевидными нарушениями конфликта интересов, сможет стать "легальной" — средства же уплачены на выполнение контракта, а поставка оборудования так или иначе способствует повышению обороноспособности.

— Отсутствие объективных критериев фактической амнистии в таких преступлениях, поскольку категории "общественно полезная цель" или "укрепление обороноспособности" достаточно дискуссионны и не имеют четких определений.

— Иммунитет "задним числом", даваемый фактом включения предприятия в перечень Минобороны после совершения правонарушения все предыдущие действия, даже очевидно преступные, фактически амнистируются, если их можно формально увязать с контрактом на оборонные закупки в условиях военного положения.

— Сложность квалификации действий участников вызвана возможным применением статьи 43-2 в случае ее принятия, когда вслед за фигурантами из предприятий ОПК придется отменять расследование в отношении других лиц, участвовавших в этих схемах, не входя в перечень МО Украины;

— Чрезмерная концентрация полномочий у Минобороны, который де-факто станет органом, который сможет раздавать иммунитет от уголовного преследования за злоупотребление. Учитывая, что МОУ отвечает за формирование политики в сфере обороны и бюджет, это создает чрезмерные коррупционные риски.

Оборонные закупки в 2025 году могут достигнуть суммы в 750 млрд гривен, что вместе с возможностью избежать уголовного преследования резко обострят коррупционную ситуацию в сфере закупки оружия государством. И это при том, что "Комментарии" неоднократно писали о скандалах в МО Украины, связанных вокруг покупки оружия, активным участником которых является бывший главный антикоррупционер Артем Сытник.

Основным лоббистом Defence City стал Даниил Гетманцев. Однако еще одним из соавторов пакета законопроектов является глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, прямо поддержавший инициативу. Именно Арахамия мог быть лоббистом скандального концерна ЕДАПС.

Пока инициатива Defence City лишь декларирует благие намерения, чем создает эффективную модель стимулирования. Слишком многое зависит от толкований чиновников, а прозрачность принятия решений вызывает вопросы. Несмотря на льготы, рост производства и стратегическую переориентацию, внутри остается много системных рисков.

Главным вызовом следует избежать повторения "модели Укроборонпрома", которая годами оставалась замкнутой структурой с непрозрачным финансированием и ограниченным доступом для частных инициатив. Если Defence City пойдет по тому же пути, это может стать не ускорителем реформ, а их тормозом. Общественные организации призывают парламент не спешить с принятием и провести публичное обсуждение положений.