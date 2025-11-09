Україна – "Кремнієва долина" оборонних технологій: як стартапи змінюють обличчя сучасної війни

Рубрики
У лютому 2025 року Київ став епіцентром глобальних оборонних інновацій: Defense Tech Innovations Forum, організований кластером Brave1, зібрав понад 5000 учасників, серед яких 1500 іноземних гостей з більш ніж 50 країн. Цей форум не просто подія – це символ трансформації України в міжнародний хаб defense-tech, де гаражні стартапи народжують технології, що визначають хід гібридної війни.
Українські стартапи в оборонці змінюють сучасну війну
За результатами заходу було оголошено про інвестиції понад 100 мільйонів доларів в українські оборонні технології, що підкреслило не лише економічний потенціал сектору, але й його стратегічну роль. Україна, де дрони спричиняють 70-80% втрат ворога на полі бою, демонструє, як штучний інтелект (ШІ) та електронна війна (ЕВ) переписують правила конфлікту.
Однак за блиском інновацій ховаються ризики: залежність від західних партнерів може призвести до витоку інтелектуальної власності та "відтоку мізків".
Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало каталізатором для вибухового зростання українського defense-tech. За даними звіту EY "Navigating Ukraine's Defense Tech Market" від січня 2025 року, сектор дронів став ключовим фокусом, з постачанням понад 1,3 мільйона одиниць українським силам оборони. Стартапи, що народилися в гаражах та підвалах, швидко еволюціонували в компанії з глобальним потенціалом. Взяти хоча б Himera – тактичну систему комунікацій, яка забезпечує захищений зв'язок на фронті. Фонд UA1 VC включив Himera до свого портфеля з п'яти українських проектів, інвестувавши в неї частину з $50 мільйонів, зібраних у жовтні 2025 року для підтримки оборонних технологій в Україні та США.
Інший приклад – Swarmer, стартап, що спеціалізується на автоматизованих роях дронів. У вересні 2024 року Swarmer залучив $2,7 мільйона від інвесторів, а у вересні 2025-го – ще $15 мільйонів від американських фондів на чолі з Broadband Capital Investments. Ці рої дозволяють координувати атаки, де десятки дронів діють синхронно, уникаючи традиційних систем ППО. Аналогічно, Kara Dag розробляє контрзаходи проти дронів, а Fire Point – глибокі ударні дрони FP-1 з дальністю 1600 км та вантажем 60 кг вибухівки, що коштують $55 000 за одиницю. За даними PBS NewsHour від серпня 2025 року, FP-1 відповідають за 60% ударів углиб Росії, включаючи нафтопереробні заводи. Виробництво зросло з 30 дронів на місяць у 2023-му до 100 на день у 2025-му.
Цей ріст не випадковий: за звітом видання Euromaidan Press від серпня 2025 року, українські defense-tech компанії зросли на 218% завдяки прямим продажам військовим підрозділам, обходячи бюрократію державних контрактів.
"Ми віримо, що наша найкраща гарантія – не покладатися на чиюсь волю захищати нас, а на нашу здатність захищати себе", – заявив Арсен Жумаділов, голова агенції з закупівель озброєнь України. Така децентралізація робить Україну лідером асиметричної війни, де інновації тестуються безпосередньо на фронті довжиною 1000 км.
Інвестиції – паливо для цього буму. У липні 2025 року ЄС та Україна запустили альянс BraveTech EU з бюджетом €100 мільйонів – по €50 мільйонів від кожної сторони. Це перший великий тех-альянс на рівних правах, що включає хакатони для об'єднання компаній, гранти для стартапів та тестування результатів на полі бою. "BraveTech EU – це смілива ініціатива для прискорення оборонних інновацій на основі технологій, перевірених на полі бою", – зазначили в пресрелізі Європейської Комісії від 10 липня 2025 року.
Паралельно приватні інвестиції перевищили $100 мільйонів. На Defense Tech Valley 2025 у вересні чотири фонди – NUNC Capital (Нідерланди, €20 млн), Verne Capital (Німеччина, €25 млн), Varangians (Швеція) та Oedipus Inc. (США) – оголосили про вкладення в масштабування українських компаній. Американський Ondas Capital планує інвестувати щонайменше $150 мільйонів у бойові технології, переважно в Україні. Фонд Green Flag Ventures уже профінансував вісім українських компаній, включаючи Himera, Kara Dag та Swarmer. Загалом, за даними WSJ від листопада 2025 року, іноземні інвестиції в українські дрони та оборонні технології зросли через перспективи військових витрат НАТО.
Ці кошти не лише фінансують дослідження та розробки, але й створюють робочі місця: з 40 000 підготовлених пілотів дронів Україна може стати хабом для глобальних компаній. Однак, як зазначають в американському аналітичному центрі Atlantic Council, без захисту інтелектуальної власності Україна ризикує втратити контроль над проривами.
Оборонна галузь – не лише зброя, а й двигун економіки. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Business Insider заявив: "Коли я дивлюся на оборонні галузі, я думаю, як перетворити їх на рушійну силу відродження економіки України". За його словами, приватний сектор може адаптувати технології, як ШІ-керовані дрони, для аналізу економіки та оптимізації логістики, роблячи її ефективнішою.
Дані підтверджують: ВВП України впав на 28,8% у 2022-му, але зріс на 5,3% у 2023-му та прогнозовано на 3,4-3,6% у 2024-му завдяки оборонним витратам (OECD). Уряд закуповує зброю на $10 мільярдів щорічно від вітчизняних виробників, з потенціалом потроєння до $30 мільярдів через експорт до Європи. Стартапи залучили $5 мільйонів у 2023-му та $50 мільйонів у 2024-му.
США розглядають угоду на спільне виробництво дронів на мільярди доларів, що може створити тисячі робочих місць. "Сьогодні перед нами з'являється інша економіка", – зазначив Кулеба, де, за його словами, приватний сектор також може масово використовувати оборонні технології України, такі як безпілотники зі ШІ та автономні транспортні засоби, що використовуються на лінії фронту.
|
Стартап
|
Опис
|
Інвестиції/Дані (2025)
|
Вплив на фронт
|
Himera
|
Тактичні комунікації для захищеного зв'язку
|
Частина $50 млн від UA1 VC
|
Забезпечує координацію в ЕВ, зменшуючи втрати від перехоплень
|
Swarmer
|
Автоматизовані рої дронів
|
$15 млн від Broadband Capital + $2,7 млн (2024)
|
Координує атаки, підвищуючи точність на 80% з ШІ
|
Fire Point
|
Глибокі ударні дрони FP-1 та крилаті ракети FP-5
|
Виробництво 100 дронів/день; 1 ракета/день (ціль 7/день)
|
60% ударів углиб РФ; дальність 1600 км для дронів, 3000 км для ракет
|
Kara Dag
|
Контрзаходи проти дронів
|
Інвестиції від Green Flag Ventures
|
Захищає від роїв Shahed, зберігаючи 70-80% втрат від дронів на користь ЗСУ
За успіхом стоїть тендітний баланс. "Без надійного захисту інтелектуальної власності Україна може втратити контроль над проривами, які зараз допомагають захищати країну", – попереджає Atlantic Council у жовтні 2025 року. Військова терміновість змушує стартапи поступатися інтелектуальною власністю заради капіталу, що призводить до "витоку дизайну" та "відтоку мізків" – підприємці патентують за кордоном для кращого захисту.
Залежність від Заходу посилюється: страхування для стартапів ускладнене через ризик руйнувань, а інвестиції ($220 мільярдів військової допомоги) створюють концентрацію клієнтів.
"Капітал може прийти лише з-за кордону, але ми не бачимо значних інвестицій через відсутність довіри до уряду та судової системи", – зазначають в американському аналітичному центрі CSIS. Експерти рекомендують гарантії безпеки для довгострокових вкладень. Коли фронт вимагає зброю негайно, стартапи змушені поступатися правами на власні винаходи, лише б отримати гроші від іноземних партнерів; аналітики попереджають: ця допомога сьогодні рятує країну, а завтра може коштувати нам незалежності в технологіях і мільярдів доларів.
На фронті технології рятують життя. "Дані, які ми маємо, безцінні для будь-якої країни", – зазначив віце-прем’єр Михайло Федоров у серпні 2025 року Reuters, наголошуючи на обережності з цифровим полем бою. Україна отримала майже 1000 заявок на доступ до даних, з 50 продуктами, що "приходять в Україну". ШІ допомагає пілотувати дрони для дальніх атак, скануючи знімки за хвилини замість десятків годин.
Електронна війна еволюціонує: російські глушилки змусили Fire Point розробити власне ПЗ, а ШІ підвищив точність FPV-дронів з 30-50% до 80%. У мережі Delta екіпажі завантажують відео для верифікації ШІ, що переписує тактику. За словами представників компанії з Fire Point, боротьба в повітрі стала єдиною реальоюа асиметричною перевагою наполі бою. За даними Washington Times, це уповільнило просування Росії, зменшивши артилерійські обстріли.
"Україна зараз у унікальний момент, стаючи де-факто Кремнієвою долиною оборони", – резюмує Ярослав Ажнюк, український оборонний підприємець. З 11-річним досвідом війни з Росією, країна формує доктрину майбутнього.
Наразі, Україна, з інвестиціями понад $250 мільйонів в оборонні стартапи, стоїть на порозі економічного відродження. Але для справжньої незалежності потрібні реформи: сильний захист інтелектуальної власності та диверсифікація.