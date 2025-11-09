Україна – "Кремнієва долина" оборонних технологій: як стартапи змінюють обличчя сучасної війни

У лютому 2025 року Київ став епіцентром глобальних оборонних інновацій: Defense Tech Innovations Forum, організований кластером Brave1, зібрав понад 5000 учасників, серед яких 1500 іноземних гостей з більш ніж 50 країн. Цей форум не просто подія – це символ трансформації України в міжнародний хаб defense-tech, де гаражні стартапи народжують технології, що визначають хід гібридної війни.

Українські стартапи в оборонці змінюють сучасну війну

За результатами заходу було оголошено про інвестиції понад 100 мільйонів доларів в українські оборонні технології, що підкреслило не лише економічний потенціал сектору, але й його стратегічну роль. Україна, де дрони спричиняють 70-80% втрат ворога на полі бою, демонструє, як штучний інтелект (ШІ) та електронна війна (ЕВ) переписують правила конфлікту.

Однак за блиском інновацій ховаються ризики: залежність від західних партнерів може призвести до витоку інтелектуальної власності та "відтоку мізків".

Від гаражів до глобального хабу: народження оборонних стартапів

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало каталізатором для вибухового зростання українського defense-tech. За даними звіту EY "Navigating Ukraine's Defense Tech Market" від січня 2025 року, сектор дронів став ключовим фокусом, з постачанням понад 1,3 мільйона одиниць українським силам оборони. Стартапи, що народилися в гаражах та підвалах, швидко еволюціонували в компанії з глобальним потенціалом. Взяти хоча б Himera – тактичну систему комунікацій, яка забезпечує захищений зв'язок на фронті. Фонд UA1 VC включив Himera до свого портфеля з п'яти українських проектів, інвестувавши в неї частину з $50 мільйонів, зібраних у жовтні 2025 року для підтримки оборонних технологій в Україні та США.

Інший приклад – Swarmer, стартап, що спеціалізується на автоматизованих роях дронів. У вересні 2024 року Swarmer залучив $2,7 мільйона від інвесторів, а у вересні 2025-го – ще $15 мільйонів від американських фондів на чолі з Broadband Capital Investments. Ці рої дозволяють координувати атаки, де десятки дронів діють синхронно, уникаючи традиційних систем ППО. Аналогічно, Kara Dag розробляє контрзаходи проти дронів, а Fire Point – глибокі ударні дрони FP-1 з дальністю 1600 км та вантажем 60 кг вибухівки, що коштують $55 000 за одиницю. За даними PBS NewsHour від серпня 2025 року, FP-1 відповідають за 60% ударів углиб Росії, включаючи нафтопереробні заводи. Виробництво зросло з 30 дронів на місяць у 2023-му до 100 на день у 2025-му.

Цей ріст не випадковий: за звітом видання Euromaidan Press від серпня 2025 року, українські defense-tech компанії зросли на 218% завдяки прямим продажам військовим підрозділам, обходячи бюрократію державних контрактів.

"Ми віримо, що наша найкраща гарантія – не покладатися на чиюсь волю захищати нас, а на нашу здатність захищати себе", – заявив Арсен Жумаділов, голова агенції з закупівель озброєнь України. Така децентралізація робить Україну лідером асиметричної війни, де інновації тестуються безпосередньо на фронті довжиною 1000 км.

Інвестиційний бум: €100 млн від BraveTech EU та понад $100 млн від приватних фондів

Інвестиції – паливо для цього буму. У липні 2025 року ЄС та Україна запустили альянс BraveTech EU з бюджетом €100 мільйонів – по €50 мільйонів від кожної сторони. Це перший великий тех-альянс на рівних правах, що включає хакатони для об'єднання компаній, гранти для стартапів та тестування результатів на полі бою. "BraveTech EU – це смілива ініціатива для прискорення оборонних інновацій на основі технологій, перевірених на полі бою", – зазначили в пресрелізі Європейської Комісії від 10 липня 2025 року.

Паралельно приватні інвестиції перевищили $100 мільйонів. На Defense Tech Valley 2025 у вересні чотири фонди – NUNC Capital (Нідерланди, €20 млн), Verne Capital (Німеччина, €25 млн), Varangians (Швеція) та Oedipus Inc. (США) – оголосили про вкладення в масштабування українських компаній. Американський Ondas Capital планує інвестувати щонайменше $150 мільйонів у бойові технології, переважно в Україні. Фонд Green Flag Ventures уже профінансував вісім українських компаній, включаючи Himera, Kara Dag та Swarmer. Загалом, за даними WSJ від листопада 2025 року, іноземні інвестиції в українські дрони та оборонні технології зросли через перспективи військових витрат НАТО.

Ці кошти не лише фінансують дослідження та розробки, але й створюють робочі місця: з 40 000 підготовлених пілотів дронів Україна може стати хабом для глобальних компаній. Однак, як зазначають в американському аналітичному центрі Atlantic Council, без захисту інтелектуальної власності Україна ризикує втратити контроль над проривами.

Економічний потенціал: від оборонного сектору до поствоєнного буму

Оборонна галузь – не лише зброя, а й двигун економіки. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Business Insider заявив: "Коли я дивлюся на оборонні галузі, я думаю, як перетворити їх на рушійну силу відродження економіки України". За його словами, приватний сектор може адаптувати технології, як ШІ-керовані дрони, для аналізу економіки та оптимізації логістики, роблячи її ефективнішою.

Дані підтверджують: ВВП України впав на 28,8% у 2022-му, але зріс на 5,3% у 2023-му та прогнозовано на 3,4-3,6% у 2024-му завдяки оборонним витратам (OECD). Уряд закуповує зброю на $10 мільярдів щорічно від вітчизняних виробників, з потенціалом потроєння до $30 мільярдів через експорт до Європи. Стартапи залучили $5 мільйонів у 2023-му та $50 мільйонів у 2024-му.

США розглядають угоду на спільне виробництво дронів на мільярди доларів, що може створити тисячі робочих місць. "Сьогодні перед нами з'являється інша економіка", – зазначив Кулеба, де, за його словами, приватний сектор також може масово використовувати оборонні технології України, такі як безпілотники зі ШІ та автономні транспортні засоби, що використовуються на лінії фронту.

Стартап Опис Інвестиції/Дані (2025) Вплив на фронт Himera Тактичні комунікації для захищеного зв'язку Частина $50 млн від UA1 VC Забезпечує координацію в ЕВ, зменшуючи втрати від перехоплень Swarmer Автоматизовані рої дронів $15 млн від Broadband Capital + $2,7 млн (2024) Координує атаки, підвищуючи точність на 80% з ШІ Fire Point Глибокі ударні дрони FP-1 та крилаті ракети FP-5 Виробництво 100 дронів/день; 1 ракета/день (ціль 7/день) 60% ударів углиб РФ; дальність 1600 км для дронів, 3000 км для ракет Kara Dag Контрзаходи проти дронів Інвестиції від Green Flag Ventures Захищає від роїв Shahed, зберігаючи 70-80% втрат від дронів на користь ЗСУ

Баланс між інноваціями та суверенітетом

За успіхом стоїть тендітний баланс. "Без надійного захисту інтелектуальної власності Україна може втратити контроль над проривами, які зараз допомагають захищати країну", – попереджає Atlantic Council у жовтні 2025 року. Військова терміновість змушує стартапи поступатися інтелектуальною власністю заради капіталу, що призводить до "витоку дизайну" та "відтоку мізків" – підприємці патентують за кордоном для кращого захисту.

Залежність від Заходу посилюється: страхування для стартапів ускладнене через ризик руйнувань, а інвестиції ($220 мільярдів військової допомоги) створюють концентрацію клієнтів.

"Капітал може прийти лише з-за кордону, але ми не бачимо значних інвестицій через відсутність довіри до уряду та судової системи", – зазначають в американському аналітичному центрі CSIS. Експерти рекомендують гарантії безпеки для довгострокових вкладень. Коли фронт вимагає зброю негайно, стартапи змушені поступатися правами на власні винаходи, лише б отримати гроші від іноземних партнерів; аналітики попереджають: ця допомога сьогодні рятує країну, а завтра може коштувати нам незалежності в технологіях і мільярдів доларів.

Технології на фронті: ШІ та електронна війна як ключ до перемоги

На фронті технології рятують життя. "Дані, які ми маємо, безцінні для будь-якої країни", – зазначив віце-прем’єр Михайло Федоров у серпні 2025 року Reuters, наголошуючи на обережності з цифровим полем бою. Україна отримала майже 1000 заявок на доступ до даних, з 50 продуктами, що "приходять в Україну". ШІ допомагає пілотувати дрони для дальніх атак, скануючи знімки за хвилини замість десятків годин.

Електронна війна еволюціонує: російські глушилки змусили Fire Point розробити власне ПЗ, а ШІ підвищив точність FPV-дронів з 30-50% до 80%. У мережі Delta екіпажі завантажують відео для верифікації ШІ, що переписує тактику. За словами представників компанії з Fire Point, боротьба в повітрі стала єдиною реальоюа асиметричною перевагою наполі бою. За даними Washington Times, це уповільнило просування Росії, зменшивши артилерійські обстріли.

"Україна зараз у унікальний момент, стаючи де-факто Кремнієвою долиною оборони", – резюмує Ярослав Ажнюк, український оборонний підприємець. З 11-річним досвідом війни з Росією, країна формує доктрину майбутнього.

Наразі, Україна, з інвестиціями понад $250 мільйонів в оборонні стартапи, стоїть на порозі економічного відродження. Але для справжньої незалежності потрібні реформи: сильний захист інтелектуальної власності та диверсифікація.