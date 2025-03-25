Зеленский сообщил о расширении программы «18-24»: что это значит

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Недилько Ксения
Владимир Зеленский сообщил, что программа контрактников "18-24" будет расширяться в соответствии с запросами бригад. Об этом Президент Украины сообщил по результатам Ставки в своем видеообращении, сообщает портал "Комментарии".
Владимир Зеленский. Скриншот из видео
Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью журналу TIME и показал картины, которые у него висят в кабинете.
На обложке TIME на фоне фото Зеленского написано "The Endgame", что в дословном переводе означает "конец игры". Президент Украины показал некоторые висящие в его кабинете картины.
"У нас не было много времени на ремонт, особенно последние несколько лет", — говорит он, имея в виду войну. Лишь в глубине его комнат, по украинской версии Resolute Desk, есть пространство, которое для Зеленского кажется родным — небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он сам выбрал. Они не музейные экспонаты. На местном рынке подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что представляют. На висящей над его кроватью изображен русский военный корабль, тонущий в Черном море. Вероятно, о крейсере "москва". Однако TIME эту картину не показал.
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