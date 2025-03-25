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Зеленский сообщил о расширении программы «18-24»: что это значит

Контракт «18-24»: Владимир Зеленский сообщил, как расширят программу

сегодня, 07:36
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Недилько Ксения

Владимир Зеленский сообщил, что программа контрактников "18-24" будет расширяться в соответствии с запросами бригад. Об этом Президент Украины сообщил по результатам Ставки в своем видеообращении, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский сообщил о расширении программы «18-24»: что это значит

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

"Был доклад по программе с контрактом "18-24". Докладывали о первых результатах программы. Мы будем расширять ее. Я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, будем на этот запрос реагировать положительно. Будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев. Этот опыт следует расширять на Национальную гвардию Украины, а также подразделения пограничников. Все эффективные подразделения в Силах обороны Украины должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости", — сказал президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью журналу TIME и показал картины, которые у него висят в кабинете.

На обложке TIME на фоне фото Зеленского написано "The Endgame", что в дословном переводе означает "конец игры". Президент Украины показал некоторые висящие в его кабинете картины.

"У нас не было много времени на ремонт, особенно последние несколько лет", — говорит он, имея в виду войну. Лишь в глубине его комнат, по украинской версии Resolute Desk, есть пространство, которое для Зеленского кажется родным — небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он сам выбрал. Они не музейные экспонаты. На местном рынке подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что представляют. На висящей над его кроватью изображен русский военный корабль, тонущий в Черном море. Вероятно, о крейсере "москва". Однако TIME эту картину не показал.



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