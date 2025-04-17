Зеленский предупредил о высокой угрозе обстрелов РФ на Пасху: реакция Кремля

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может осуществить ракетные обстрелы украинских территорий в период Пасхальных праздников или сразу после них. По его словам, украинская разведка получила данные, указывающие на подготовку новых атак, в том числе по энергетической инфраструктуре. Несмотря на завершение отопительного сезона, Кремль не отказывается от ударов по критическим объектам.

Иллюстративное фото Пасха в военное время — ideal-ural.org

Украинские власти не исключают, что обстрелы будут направлены именно на энергетические объекты, чтобы оставить население без света и воды во время праздников. В Министерстве иностранных дел добавили, что вероятность атак растет и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в праздничные дни.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новых распоряжений от Путина по ударам по энергетике не поступало. В Кремле утверждают, что не ведут никаких международных переговоров по поводу изменений в политике ударов по критической инфраструктуре. Также отмечают, что якобы передают партнерам информацию об атаках ВСУ по энергетическим объектам.

Несмотря на это, украинские власти неоднократно фиксировали тенденцию, что Россия наносит удары именно в символические даты — Рождество, Новый год, годовщину начала вторжения. Поэтому предупреждение президента и разведки является не только формальностью, но и реальным сигналом быть готовым. Под прикрытием праздничной тишины враг может попытаться дестабилизировать ситуацию в тылу и посеять панику среди гражданского населения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" опубликовал список военной помощи Украине от Германии.





