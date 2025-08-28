Власти взялись за ОПК: Шмыгаль заявляет об успехах

Украина четвёртый год сдерживает российскую агрессию. По словам Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, Украина изменила характер современной войны, а наши воины стали сотворцами уникальных технологий.

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что на совместном мероприятии Минобороны, Минцифры и BRAVE1 подчеркнул дальнейшие приоритеты для победы в технологической войне — люди, оружие, инновации, быстрая адаптация.

"Строим новую экосистему ОПК с частным сектором в центре. Имеем системный подход, который охватывает все этапы: финансирование — производство — тестирование — интеграция. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City расширяет возможности. Призвал производителей локализовать цепи поставок, инвестировать в исследования и разработки", — пояснил он.

По его словам, благодаря дронам создана так называемая Kill Zone — зона смерти, где враг не может двигаться без существенных потерь. Шмыгаль убежден, что нужно еще больше системности.

"Поэтому строим Kill Web. Это значит видеть больше, принимать решение быстрее, поражать точнее. На каждом этапе новые разработки", — отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что власти инвестируют в человеческий капитал.

"Имеем 25+ партнерств с образовательными учреждениями. Запускаем Хаб инноваций для молодежи. Будем формировать единую вертикаль инноваций "образование — наука — промышленность". Планируем активнее интегрировать бесценный опыт ветеранов в ОПК. Вместе построим силу, которая остановит агрессора", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие решения Кабмина возмутили народных депутатов.







