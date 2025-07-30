В Верховной Раде указали, какие решения могут уничтожить украинскую оборонку

Вопрос достаточного количества вооружения остро встал перед Украиной. Однако, пока власти пытаются найти необходимое оружие за границей, тратя не закупки большие бюджеты, украинские производители остаются без заказов.

Украинская оборонка. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Галина Янченко подчеркнула, что тратить средства из бюджета на закупку зарубежного вооружения, когда собственные предприятия загружены лишь на 40%, — это путь к уничтожению украинской оборонки.

По ее словам, вероятно, в "Агентстве оборонных закупок" (АОЗ) наконец-то услышали голоса производителей и в этом году доля оружия украинского производства на порядок больше, по сравнению с предыдущими годами.

Отметим, что с января по июль 2025 года Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило контракты со взятием бюджетных обязательств с украинскими производителями на 158 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства обороны Украины, доля вооружения и техники отечественного производства в общем объеме закупок АОЗ выросла до 71,4%. Для сравнения, в январе-июле 2024 года этот показатель составил 44,1%.

Наилучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем. Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно на украинских производителей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности одного из департаментов Министерства обороны Украины. Департамент курирует закупки и ресурсное обеспечение. В Государственном бюро расследований сообщили, что действия бывшего высокопоставленного чиновника нанесли ущерб бюджету на 340 млн грн.



