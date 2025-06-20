В Украине на фортификации для приграничья выделили сотни миллионов гривен: где усилят оборону

Государство выделяет более 237 млн. грн. на фортификации для Харьковской и Черниговской областей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 18 июня 2025 года.

Еще две области получат миллионы гривен для строительства фортификаций

Правительство приняло решение о выделении 237,7 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на укрепление обороноспособности Украины. Денежные средства пойдут на завершение строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также устройство систем невзрывных заграждений.

Распределение финансирования:

Харьковская ОВА — 210,4 млн грн

Черниговская ОВА — 27,3 млн грн

Областные администрации должны согласовать детальный перечень расходов в течение недели с Минобороны, Минфином, Минэкономики и Минрегионом. До 26 декабря 2025 г. они обязаны предоставить полный отчет об использовании средств. Финансирование предоставляется на безвозвратной основе за счет резервного фонда госбюджета.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что аналитики проекта DeepState проверили инженерно-фортификационные сооружения в Днепропетровской и Сумской областях. И если после осмотра ИФС в Днепропетровской области аналитики остались более или менее довольны, то в Сумской области на большинстве территории ИФС вообще отсутствовали, и линии обороны обустраивали для себя сами бойцы.

"Во время демонстрации ИФС на территории, которая находится под контролем врага, у нас возникла проблема — как продемонстрировать то, чего нет? Поэтому мы решили показать спутниковый снимок за 25 апреля 2025, на котором можно увидеть, что фортификации на отрезке Журавка-Новенькое-Басовка полностью отсутствуют. И отсутствуют они вплоть до линии Хотинь-Писаревка-Кияница-Храповщина-Юнаковка, и кац*пы об этом прекрасно знают, поэтому и оказывается соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты", – отметили в DeepState.



