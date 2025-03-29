В Украине готовятся к созданию космических войск

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Минобороны имеет целью создать космические войска в Украине. Это одно из требований нового управления космической политики, созданного ранее. Об этом во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
В Украине хотят создать космические войска
По ее словам, новое управление объединит компании государственной и частной форм собственности для того, чтобы они взаимодействовали с украинской армией, также к этому присоединятся ученые космической отрасли.
Она отметила, что новое управление Минобороны станет заказчиком космической техники в Украине, продуктов и услуг. По ее словам, до 2030 года в планах Украины иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что война в Украине решится не на геополитическом уровне, и не в пределах Донецкой области. Это долгая война, главная цель завершения которой – чтобы Украина осталась и украинцы ее не потеряли. Такое заявление сделал командир Третьего армейского корпуса в интервью Армия TV Андрей Билецкий.
Новости