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В Украине готовятся к созданию космических войск

Космические войска могут появиться в Украине – это национальные спутники, система воздушных тревог и другие разработки

29 марта 2025, 20:30
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Недилько Ксения

Минобороны имеет целью создать космические войска в Украине. Это одно из требований нового управления космической политики, созданного ранее. Об этом во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Украине готовятся к созданию космических войск

В Украине хотят создать космические войска

По ее словам, новое управление объединит компании государственной и частной форм собственности для того, чтобы они взаимодействовали с украинской армией, также к этому присоединятся ученые космической отрасли.

"Согласно закону о космической деятельности, Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск", — отметила Черногоренко.

Она отметила, что новое управление Минобороны станет заказчиком космической техники в Украине, продуктов и услуг. По ее словам, до 2030 года в планах Украины иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

"Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик", — пояснила заместитель министра обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что война в Украине решится не на геополитическом уровне, и не в пределах Донецкой области. Это долгая война, главная цель завершения которой – чтобы Украина осталась и украинцы ее не потеряли. Такое заявление сделал командир Третьего армейского корпуса в интервью Армия TV Андрей Билецкий.



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