В ГУР ответили, где "спутник Притулы", купленный за деньги украинцев

В 2022 году благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник и доступ к спутниковым данным созвездия спутников ICEYE.

Притула. Коллаж из открытых источников

Как сообщается на официальном сайте, фонд подписал соглашение с компанией ICEYE (Айсай), предоставившей полный доступ Министерству Обороны Украины ко всем возможностям одного из спутников ICEYE, который уже был на орбите в этом регионе на момент подписания соглашения.

На приобретение спутника, как сообщали СМИ, ушло 600 млн грн, деньги собирали украинцы. С 2022 года неоднократно возникали вопросы – "а где же спутник". Особенно они были актуальны, когда США предупреждали, что не будут передавать Украине разведданные.

Сам Сергей Притула неоднократно заявлял, что спутник есть — он видит "когда ночь. Когда туман. Когда снег и облака. И когда россияне думают, что их не видно". По его словам, эти снимки ежедневно помогают Силам обороны "бить точно".

При этом волонтер в 2024 году сообщал, что срок действия спутника – 5 лет.

"Он был запущен в 2021 году — то есть до 2026-го не беспокоимся. Если он и тогда будет исправен, будем и дальше с ним работать", — цитирует слова Притулы СМИ.

Портал "Комментарии" выяснил, какие данные Главное управление разведки и Служба безопасности Украины получают от "народного спутника". На официальный запрос в ГУР ответили, что получают и активно используют данные, поступающие из "народного спутника". Космические снимки поступают ежедневно, дважды в день. По состоянию на август 2025 года ГУР продолжает получать данные.

В СБУ сообщили, что в своей оперативно-боевой деятельности используются различные источники, включая, среди прочего, данные со спутников. О подробностях не рассказали, объясняя, что это может нанести вред интересам национальной безопасности.

