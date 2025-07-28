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Украинский ОПК набирает обороты: контракты выросли на 158 млрд грн

МО активно поддерживает украинский ОПК: объем контрактов с отечественными оружейными производителями вырос на 158 млрд грн

28 июля 2025, 17:59
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Ткачова Марія

В январе-июле 2025 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины существенно нарастило закупки у украинских компаний. Общая сумма контрактов по взятию бюджетных обязательств выросла на 158 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украинский ОПК набирает обороты: контракты выросли на 158 млрд грн

АОЗ Минобороны увеличил закупку украинского оружия

Благодаря этому существенно выросла доля продукции украинского оборонно-промышленного комплекса в общем объеме закупок АОЗ – она достигла 71,4%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил всего 44,1%.

Как подчеркнул директор АОЗ Арсен Жумадилов, таких результатов удалось добиться благодаря реформе закупочной системы: "Системность дает результат. Когда есть четкие правила и понятна логика взаимодействия, производители масштабируются. Рост контрактов с украинскими предприятиями — это прямое следствие перестройки архитектуры закупок".

Наиболее заметный рост демонстрирует сегмент беспилотных систем. Более 95% всех средств, выделенных на закупку дронов, направлено именно на поддержку украинских разработчиков и производителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Американское издание Politico выяснило, что иностранные лидеры все чаще выбирают неофициальный путь общения с Дональдом Трампом — через его личный мобильный телефон. Речь идет не только о звонках, но и о переписках в мессенджерах, в частности WhatsApp, что вызывает беспокойство в сфере безопасности.
В материале говорится, что президенты, премьеры и наследные принцы прямо обращаются к Трампу, минуя привычные дипломатические каналы. Такой стиль общения политик активно использовал и во время своего первого президентского срока — и, по всей видимости, не покидает эту практику после возвращения к власти.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/aoz-minoboroni-zbilshila-zakupivli-ukrayinskoyi-zbroyi-na-158-mlrd-grn
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