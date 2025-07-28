Украинский ОПК набирает обороты: контракты выросли на 158 млрд грн

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Ткачова Марія
В январе-июле 2025 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины существенно нарастило закупки у украинских компаний. Общая сумма контрактов по взятию бюджетных обязательств выросла на 158 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
АОЗ Минобороны увеличил закупку украинского оружия
Благодаря этому существенно выросла доля продукции украинского оборонно-промышленного комплекса в общем объеме закупок АОЗ – она достигла 71,4%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил всего 44,1%.
Как подчеркнул директор АОЗ Арсен Жумадилов, таких результатов удалось добиться благодаря реформе закупочной системы: "Системность дает результат. Когда есть четкие правила и понятна логика взаимодействия, производители масштабируются. Рост контрактов с украинскими предприятиями — это прямое следствие перестройки архитектуры закупок".
Наиболее заметный рост демонстрирует сегмент беспилотных систем. Более 95% всех средств, выделенных на закупку дронов, направлено именно на поддержку украинских разработчиков и производителей.