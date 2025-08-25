Украина впервые показала "Длинный Нептун": что известно о новой дальнобойной ракете

Украина впервые официально продемонстрировала новую дальнобойную версию крылатой ракеты, известную под неофициальным названием "Длинный Нептун". Ее показали в видео, опубликованном государственным порталом "Зброя" ко Дню Независимости.

Крылатая ракета "Длинный Нептун". Фото: Defense Express

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

По данным Defense Express, "Длинный Нептун" это модификация ракеты Р-360 была создана для поражения наземных целей на расстоянии до 1000 км. О ее разработке стало известно только в ноябре 2023, а первые испытания прошли в марте 2024-го. Таким образом, Украина получила собственное высокоточное дальнобойное средство, способное поражать военные объекты России далеко за линией фронта.

До этого момента изображения новой ракеты не публиковались. На видео, появившемся в сети, у ракеты нет подписи, но аналитики Defense Express указывают, что ее конструкция с Х-образными складными крыльями свидетельствует именно о "Длинном Нептуне".

Фото сравнение "Длинного Нептуна" с его первой противокорабельной версией Р-360. Defense Express

Характеристики ракеты "Длинный Нептун" официально не раскрываются, но известно несколько ключевых деталей:

— дальность: около 1000 км

— длина: более 6 метров (без ускорителя), что на 1,5 м больше, чем у базовой версии Р-360

— диаметр корпуса: примерно 50 см (против 38 см у предшественника)

— вес боевой части: неизвестный (у Р-360 – 150 кг)

В Defense Express отметили, что новая ракета имеет большую площадь крыльев и хвостового оперения для стабильности при большем весе. Носовой обтекатель остался таким же, как у первой версии "Нептуна". Увеличение размеров объясняется необходимостью разместить большее топливо для значительного увеличения дальности полета.

