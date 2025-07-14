Украина и Соединенные Штаты договорились о создании совместного предприятия, которое будет производить специальные химические вещества для нужд оборонной промышленности. Производство будет расположено на территории США, а продукция будет поставляться для изготовления боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Украина и США запускают совместное производство химии для боеприпасов

Соответствующее соглашение 11 июля было подписано в Риме на полях Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025). Участие в подписании приняли представители госконцерна "Украинская оборонная промышленность" и американской компании D&M Holding Company.



Проект имеет стратегическое значение, ведь поможет преодолеть дефицит специальной химии, сдерживающей производство украинских боеприпасов. Новая инициатива также снизит зависимость Украины от импорта оборонных компонентов и позволит быстрее реагировать на нужды фронта.



Совместное предприятие станет еще одним элементом долгосрочного оборонного партнерства между Украиной и США. Его реализация усилит производственную способность украинской оборонки в условиях войны и заложит фундамент для дальнейшего развития собственного ВПК.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили циничную схему в Запорожье: супруги требовали деньги у родственников погибших воинов ВСУ за то, чтобы те смогли получить причитающиеся им государственные выплаты.

По данным следствия, злоумышленники потребовали 50% от единовременного пособия, а затем еще и часть ежемесячных выплат. Задокументирован случай, когда у жены военного 66-й отдельной механизированной бригады, погибшего на фронте, требовали половину компенсации.

