Украина готовит дроны-истребители: небо под контролем ИИ

Украинские оборонные компании активизируют работу над технологиями борьбы с вражескими беспилотниками. Сразу два проекта с привлечением международных партнеров анонсированы в последние недели — оба направлены на создание автономных дронов-перехватчиков, управляемых искусственным интеллектом.

Новые дроны-перехватчики

Odd Systems (Украина) Terma Group (Дания)



Украинская компания Odd Systems объединила усилия с ведущим датским оборонным концерном Terma Group по разработке высокотехнологичного ИИ-перехватчика. По плану система будет способна автономно обнаруживать, сопровождать и обезвреживать широкий спектр вражеских БПЛА — от коммерческих коптеров типа Mavic до разведывательных и ударных дронов, в частности Shahed. Проект рассчитан на работу в условиях интенсивного применения беспилотников, как в нынешней войне против России.

Инфозахист (Украина) Fortem Technologies (США)



Еще одна украинская компания – Infozahyst – подписала соглашение о сотрудничестве с Fortem Technologies, американским производителем системы DroneHunter, которое используют на истребителях F-35. Эта технология применяет искусственный интеллект и специальные сетки для перехвата дронов без взрывчатки.

В партнерстве с украинской стороной систему адаптируют к боевым условиям — насыщение неба FPV-дронами, камикадзе и активное РЕБ. Планируется, что перехватчик будет работать автономно с минимальным участием оператора даже в зонах глушения GPS. В систему интегрируют украинские разработки РЛД и навигации.

Оба проекта — реакция на угрозу массовых атак БПЛА, ставших одним из главных вызовов современной войны. Украина как одна из наиболее атакованных стран фактически стала полигоном для отработки самых современных систем воздушной обороны.

Эти разработки могут не только существенно усилить защиту украинского неба, но и открыть Украине путь формирования новой технологической ниши на мировом рынке оборонной электроники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник медицинского пункта 3-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Зотя опубликовал публичное обращение, в котором заявил о системных злоупотреблениях и нарушениях со стороны командования. По его словам, в подразделении фиксируются попытки скрыть санитарные потери, а раненым военным отказывают в медицинском обеспечении.