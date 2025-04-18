Свитер со смыслом: Зеленский напомнил миру о детях, которых нужно вернуть

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к международной кампании Bring Kids Back UA , цель которой — напомнить миру о том, что пока не вернут всех похищенных Россией украинских детей — о завершении войны не может быть и речи.

Зеленский поддержал компанию про детей — Х

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х , опубликовав фото в свитере с надписью #ChildrenAreNonNegotiable - "Дети не являются предметом торга".

"Компания объединяет очень разных людей вокруг одной справедливой эмоции и важного смысла. В канун Пасхи — праздника семьи — мы напоминаем: справедливый мир невозможен без возвращения наших детей", — отметил Зеленский.

Международная инициатива началась 16 апреля. Ее символом стал свитер с лозунгом, звучащий по всему миру — судьба украинских детей не может быть предметом компромисса .

Кампания Bring Kids Back UA – часть государственной инициативы по возвращению украинских детей, которых Россия незаконно депортировала во время войны. Ее цель – привлечь внимание международного сообщества к преступлению принудительного вывоза и показать: ни один ребенок не должен быть забыт.

Символом кампании стал свитер с надписью #ChildrenAreNonNegotiable – "Дети не являются предметом торга". Эту одежду носят мировые лидеры, звезды и общественные деятели — они публикуют фото в свитерах, чтобы публично поддержать Украину и потребовать возвращения детей домой,

Инициатива объединяет голоса со всего мира и напоминает: справедливый мир возможен только тогда, когда каждый украденный ребенок вернется в свою семью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, до какого числа официально продлена мобилизация в Украине.





