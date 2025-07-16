Стало известно, сколько дронов завезли в Украину в 2025 году: данные Гостаможслужбы

Вопрос закупки дронов в условиях российско-украинской войны приобрёл большое значение. Портал "Комментарии" выяснил, сколько дронов было завезено на территорию Украины в 2025 году.

Дрон. Иллюстративное фото

На официальный запрос портала в Государственной таможенной службе Украины сообщили, что в соответствии с положениями Таможенного кодекса, информация о предприятиях, гражданах, а также товарах, транспортных средствах коммерческого назначения, перемещаемых ими через таможенную границу Украины, вносится в информационные базы данных и используется с учетом ограничений, предусмотренных для информации с ограниченным доступом. Так что фактически Гостаможслужба не предоставила информацию о компаниях, которые ввозили БПЛА.

Гостаможслужба, с учетом ограничений, предоставила обобщенную статистическую информацию об объемах импорта товаров товарной позиции УКТ ВЭД 8806 "Беспилотные летательные аппараты" в 2025 году в помесячном разрезе.

Так, по данным службы, за первое полугодие 2025 было ввезено 289 733 БПЛА на сумму 800 544 тыс. долл. Средняя стоимость одного БПЛА составляла 2763 долл.

Наибольшее количество ввозимых БПЛА зафиксировано в июне — более 73 тыс. единиц, в феврале – наименьшая – почти 35 тыс. единиц.

Данные предоставлены Государственной таможенной службой Украины

В Гостаможслужбе уточнили, что ведение таможенной статистики осуществляется по методологии, которая обеспечивает сопоставимость данных таможенной статистики внешней торговли Украины с данными государственной статистики других государств.

"Данные таможенной статистики формируются по сведениям таможенных деклараций таможенное оформление по которым завершено и в соответствии с Методологией формирования данных таможенной статистики внешней торговли Украины разработанной в соответствии с положениями официального издания статистического отдела ООН "Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год" (ST/ESA/STAT/SER)", — отметили в службе.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах фиктивных закупок дронов.



