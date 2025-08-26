США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины: что известно

Financial Times сообщает, что США готовы предоставить Украине по завершении войны гарантии безопасности, однако без прямого привлечения американских военных. Речь идет о создании новой модели сотрудничества, которая позволит Киеву значительно углубить военную интеграцию с западной системой безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине:

• доступ к американской разведке, системам наблюдения, командования и контроля;

• долгосрочная поддержка систем противовоздушной обороны, которая станет ключевым элементом защиты от будущих атак.

Такой подход фактически означает переход Украины на стандарты безопасности НАТО без формального вступления в Альянс и без риска прямого участия армии США в боевых действиях.



Аналитики отмечают, что это может стать важной составляющей будущего мирного соглашения и одновременно сигналом Москве: Запад продолжит поддерживать Украину на стратегическом уровне даже после завершения активной фазы войны.



Таким образом, Киев получит ключевые гарантии в сфере обороны, сохраняя при этом собственный контроль над вооруженными силами, тогда как Вашингтон избежит прямого втягивания в военный конфликт.



