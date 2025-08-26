logo

США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины: что известно
США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины: что известно

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности после войны, сосредоточенные на разведке и поддержке ПВО, но без ввода своих войск

26 августа 2025, 21:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Financial Times сообщает, что США готовы предоставить Украине по завершении войны гарантии безопасности, однако без прямого привлечения американских военных. Речь идет о создании новой модели сотрудничества, которая позволит Киеву значительно углубить военную интеграцию с западной системой безопасности.

США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины: что известно

Гарантии безопасности для Украины

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине:

доступ к американской разведке, системам наблюдения, командования и контроля;

• долгосрочная поддержка систем противовоздушной обороны, которая станет ключевым элементом защиты от будущих атак.

Такой подход фактически означает переход Украины на стандарты безопасности НАТО без формального вступления в Альянс и без риска прямого участия армии США в боевых действиях.

Аналитики отмечают, что это может стать важной составляющей будущего мирного соглашения и одновременно сигналом Москве: Запад продолжит поддерживать Украину на стратегическом уровне даже после завершения активной фазы войны.

Таким образом, Киев получит ключевые гарантии в сфере обороны, сохраняя при этом собственный контроль над вооруженными силами, тогда как Вашингтон избежит прямого втягивания в военный конфликт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Bloomberg сообщает, что Индия сокращает импорт российской нефти под давлением США после оглашения Дональдом Трампом о новых торговых ограничениях. Американский президент заявил о введении дополнительных 25% пошлин на индийские товары в качестве наказания за чрезмерное наращивание закупок российской нефти. Новые тарифы должны вступить в силу уже с завтрашнего дня.



Источник: https://www.ft.com/content/66ec25a0-4af8-467f-9fbe-cf42de890a7e
