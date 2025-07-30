СМИ: Предприниматель призвал нового министра обороны отменить коррупционные "закрытые рамки" в оборонных закупках

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Кречмаровская Наталия
Перезагрузка правительства Украины, вероятно, будет способствовать ликвидации коррупционных схем и улучшению ситуации в экономике.
Олег Митрохин. Фото из открытых источников
С инициативой ликвидировать идеальный инструмент для коррупции обратился к новому министру обороны Денису Шмыгалю бизнесмен Олег Митрохин, пишет издание Telegraf. Он предложил отменить использование "закрытых рамочных соглашений" в закупках вещевого обеспечения для армии. Этот механизм, как пишет издание, введенный постановлением Кабмина №1275, является идеальным инструментом для коррупции и уничтожения украинской экономики.
Пока украинские солдаты рискуют жизнью на передовой, как пишет СМИ, их доверие к государству подрывается изнутри из-за непрозрачных схем.
Издание, ссылаясь на слова предпринимателя, отмечает, что "закрытые рамки" создают "черный ящик", где бесконтрольно распределяются миллиарды гривен, а участники рынка лишены права обжаловать нечестные решения. Это, как отмечается, приводит к уничтожению отечественного производителя и создает угрозу национальной безопасности, делая Украину зависимой от импорта.
Издание отмечает, что Олег Митрохин – бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК – ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.
Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах Минобороны во время войны.