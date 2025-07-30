СМИ: Предприниматель призвал нового министра обороны отменить коррупционные "закрытые рамки" в оборонных закупках

Перезагрузка правительства Украины, вероятно, будет способствовать ликвидации коррупционных схем и улучшению ситуации в экономике.

Олег Митрохин. Фото из открытых источников

С инициативой ликвидировать идеальный инструмент для коррупции обратился к новому министру обороны Денису Шмыгалю бизнесмен Олег Митрохин, пишет издание Telegraf. Он предложил отменить использование "закрытых рамочных соглашений" в закупках вещевого обеспечения для армии. Этот механизм, как пишет издание, введенный постановлением Кабмина №1275, является идеальным инструментом для коррупции и уничтожения украинской экономики.

"Ваш первый и, возможно, самый важный экзамен на этой должности — это битва за прозрачность", — цитирует обращение бизнесмена к Шмыгалю издания.

Пока украинские солдаты рискуют жизнью на передовой, как пишет СМИ, их доверие к государству подрывается изнутри из-за непрозрачных схем.

Издание, ссылаясь на слова предпринимателя, отмечает, что "закрытые рамки" создают "черный ящик", где бесконтрольно распределяются миллиарды гривен, а участники рынка лишены права обжаловать нечестные решения. Это, как отмечается, приводит к уничтожению отечественного производителя и создает угрозу национальной безопасности, делая Украину зависимой от импорта.

"Решение простое и не требует месяцев совещаний: инициируйте немедленную отмену положений о закрытых рамочных соглашениях... Сломайте закрытую рамку. Это будет лучшим доказательством того, что Ваша цель — не управлять потоками, а строить крепкую оборону для сильной Украины", — цитирует СМИ слова Митрохина.

Издание отмечает, что Олег Митрохин – бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК – ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах Минобороны во время войны.



