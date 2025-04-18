Шок: Финляндия тайно снабжает оружие и не только союзникам

Финское расследование телеканала Yle показало, что с 2021 года Министерство обороны Финляндии тихо изменило подход к публичности данных по экспорту вооружения.

Система защиты беспилотников — Juuso Stoor

Ранее разрешения на экспорт военной техники были полностью открытыми — с информацией о поставщике, типе оружия и конечном получателе. Но начиная с июня 2021 года экспортные лицензии начали шифровать. Первую секретную лицензию выдали именно тогда – по запросу Израиля .



Согласно информации из открытых источников , разрешение касалось компании Sensofusion из Вантаа, специализирующейся на системах защиты от дронов. Представители компании отказались комментировать ситуацию.



По состоянию на июнь 2021 года МО Финляндии выдало 19 зашифрованных лицензий на экспорт оружия в 8 разных стран . В документах не указываются ни названия компаний, ни типы техники, ни конечные получатели.



В Минобороны объясняют: шифрование может производиться по просьбе экспортера или страны-получателя . Причины – коммерческая тайна или интересы национальной безопасности.



По словам представительницы ведомства Рийки Питкянен , такая практика соответствует Закону о доступе к публичной информации . Кроме того, в основе может быть межгосударственное соглашение о защите конфиденциальных данных — Финляндия имеет подобные соглашения с более чем 20 государствами.



Питкянен отметила, что шифрование экспорта в Израиль — не исключение и подобные практики применяются регулярно, если это обосновано с точки зрения безопасности.

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