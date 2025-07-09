Схемы во время войны: куда Минобороны дело более 340 млн грн

На оборонных закупках нередко возникают разнообразные схемы, наносящие миллионный и даже миллиардный ущерб бюджету. В Государственном бюро расследований отметили, что сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности одного из департаментов Министерства обороны Украины. Департамент курирует закупки и ресурсное обеспечение. В ГБР сообщили, что действия бывшего высокопоставленного чиновника нанесли ущерб бюджету на 340 млн грн.

Минобороны. Фото из открытых источников

В Бюро указали подробности дела — отметили, что подозреваемый летом 2023 года закупил на нужды войска горюче-смазочные материалы. При этом он противоправно включил в уплату налог на добавленную стоимость.

"По 19 соглашениям на государственные нужды были приобретены смазочные средства, нефть и дистилляторы для техники специального назначения на общую сумму 2 млрд грн. Таким образом сумма ущерба составила более 340 млн грн", — сообщили в ГБР.

В Борю уточнили, что бывшему чиновнику сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

"В суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. В настоящее время им уже возмещено почти 330 млн грн", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в сентябре 2024 года ДБР сообщило о подозрении его предшественнику, который по аналогичной схеме нанес государству ущерб почти на 1,2 млрд грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичные депутаты разоблачили миллионные растраты на "каприз" Кличко.



