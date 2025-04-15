С 1 мая в ВСУ произойдут изменения для мобилизованных: детали

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

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Соответствующее решение было принято Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

▪ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

▪ снижение уровня физических нагрузок;

▪ формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

Речь идет именно о прежней категории "ограниченно пригодных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.

Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , к чему нужно быть готовым на БОВП.