С 1 мая в ВСУ произойдут изменения для мобилизованных: детали

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Недилько Ксения
В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.
Иллюстративное фото
Соответствующее решение было принято Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:
▪ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
▪ снижение уровня физических нагрузок;
▪ формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.
Речь идет именно о прежней категории "ограниченно пригодных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.
Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , к чему нужно быть готовым на БОВП.
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