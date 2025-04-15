logo

BTC/USD

85770.78

ETH/USD

1639.86

LTC/USD

77.94

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

47.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2025 С 1 мая в ВСУ произойдут изменения для мобилизованных: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

С 1 мая в ВСУ произойдут изменения для мобилизованных: детали

В Вооруженных Силах Украины обновлена программа базовой общей военной подготовки

сегодня, 11:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

С 1 мая в ВСУ произойдут изменения для мобилизованных: детали

Иллюстративное фото

Соответствующее решение было принято Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

Речь идет именно о прежней категории "ограниченно пригодных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.

Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , к чему нужно быть готовым на БОВП.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости