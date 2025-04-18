Россия и Украина завтра обменяются почти 500 пленными

Россия и Украина готовятся к очередному обмену военнопленными , который должен состояться уже завтра при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов , сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Обмен пленных — BBC

Ожидается, что обмен охватит около 500 человек , включая по 246 пленных с каждой стороны , а также 46 раненых военных .



Украина и Россия уже неоднократно проводили обмены при содействии ОАЭ. На сегодняшний день общее количество пленных, освобожденных в рамках этой модели сотрудничества, составляет 3233 человека .



Обмен намечен на фоне международных дипломатических усилий. Сегодня госсекретарь США Марк Рубио предупредил, что США могут прекратить попытки достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой , если в течение нескольких дней не появятся признаки прогресса в вопросе перемирия.

Обмены пленными остаются одним из самых чувствительных и ожидаемых направлений переговоров между Украиной и Россией. Для тысяч семей украинских военных новости об очередном обмене – это надежда на возвращение близкого человека домой. Сам процесс часто сопровождается высоким уровнем секретности с обеих сторон, чтобы снизить риски срыва или провокаций.



По словам украинских чиновников, государство постоянно работает над тем, чтобы вернуть из плена не только военных, но и гражданских лиц, незаконно удерживаемых РФ. В то же время обмены — это также важный сигнал международному сообществу, что даже в разгар боевых действий можно находить спасающие жизнь точки соприкосновения.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с сегодняшнего дня, с 18 апреля, улицы Запорожья будут патрулировать не только полицейские на авто или пешком, но и с воздуха — с помощью беспилотников. В городе стартовал проект полицейского аэропатруля, который должен повысить уровень безопасности в условиях военного положения.





