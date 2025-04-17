Россия готовит новую волну атак на лето: что известно о тактике

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что противник перешел к штурмовым действиям и проверке боем — это тактика, когда враг пытается выявить слабые места в обороне ВСУ. В атаках используются не только боевые машины, но и гражданские автомобили и даже мотоциклы.

Армия РФ — Минобороны РФ

Цель окупантов — быстро закинуться и закрепиться, как отметил Коваленко. Это указывает на новую попытку РФ навязать инициативу на поле боя, несмотря на потери и отсутствие существенных прорывов.

Важно, что такая активность происходит на фоне информационных новостей о мирных инициативах со стороны России. В ЦПИ предупреждают о том, что на самом деле у РФ нет никаких намерений останавливать войну. Напротив, оккупанты планируют серию наступательных действий, которые могут продолжаться на протяжении всего лета.

Фактически речь идет о подготовке к новой волне эскалации. Ожидается, что противник активизирует использование резервов для усиления давления на украинские позиции, особенно перед началом полноценного летнего сезона.

Такой подход в очередной раз свидетельствует: Кремль не остановится добровольно, а мир возможен только после реального поражения агрессора. Поэтому ВСУ готовятся к интенсивному периоду боев, а гражданское население к очередным вызовам.

Украинцев призывают не поддаваться панике, однако быть бдительными, доверять только официальным источникам и поддерживать войско любым доступным способом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказал, что Минобороны создает реестр специалистов по психологической поддержке военных, также стало известно, что внедрят в проект.



