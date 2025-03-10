По контрактам АОЗ 2024 года на фронт не поступило оружия более чем на 100 млрд грн, - СМИ

В 2024 году по контрактам Агентство оборонных закупок уплатило поставщикам около 250 млрд грн, а продукции получило – на менее 150 миллиардов.

Марина Безрукова

Об этом идет речь в материале УП, передает портал "Комментарии".

"Где зависли более 100 миллиардов (не миллионов!) гривен, нужно разбираться в каждом частном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта. По многим направлениям АОЗ в целом нормально справилась с поставками. Но когда речь заходит о снарядах и минах крупных калибров, то порой показатели очень плачевны. К примеру, это касается выстрелов 155-го калибра. Формально в 2024-м под необходимость Генштаба по этой номенклатуре заключили контракты почти на 100 тысяч штук, но фактическая поставка не составила и десятой части", — говорится в материале издания.

Напомним, что в 2024 году и до конца января 2025-го АОЗ возглавляла Марина Безрукова. В конце января Рустем Умеров завершил корпоративный конфликт увольнением Безруковой: "Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат — неудовлетворительный".

Также портал "Комментарии" писал, что по данным официального документа ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ), в период с 25 января по 21 февраля 2025 года не был заключен ни один государственный контракт на закупку боеприпасов. За это время подписано 72 контракта на закупку беспилотных авиационных комплексов, дронов и воздушных мишеней.

Это вызвало беспокойство в экспертной среде и военных, ведь именно в этот период ситуация на фронте требовала срочного усиления артиллерийского обеспечения.

Новый руководитель АОЗ Арсен Жумадилов, назначенный министром обороны Рустемом Умеровым, официально подписал этот документ, подтверждая, что поставки боеприпасов не осуществлялись. Это породило подозрения в искусственной блокировке закупок.